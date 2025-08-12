El modus operandi más utilizado por la detenida era ofertar a través de páginas web de inmobiliarias y redes sociales el alquiler de una habitación

La Policía Nacional detuvo el pasado 4 de julio en Las Palmas de Gran Canaria a una joven de 21 años, como presunta autora de múltiples delitos de estafa. Los investigadores tuvieron conocimiento de los hechos, a través de varias denuncias presentadas.

Detienen a una joven por 12 delitos de estafa en Las Palmas de Gran Canaria / Archivo RTVC

Estas denuncias hacían referencia a la detenida que empleaba el modus operandi consistente en, ofertar a través de páginas web dedicadas al sector inmobiliario y en redes sociales, el alquiler de una habitación en diferentes ciudades del territorio nacional como Madrid, Mallorca o Las Palmas de G.C. entre otras.

Identidades de terceras personas

La autora contactaba con las víctimas para solicitarles una fianza que oscilaba entre los 350 y los 600 euros. Una vez recibido el pago, cortaba toda comunicación y no devolvía el dinero.

Tras llevar a cabo las correspondientes pesquisas, los agentes lograron identificar a la sospechosa, sobre la que pesaban cuatro reclamaciones judiciales de detención y personación emitidas por diversos juzgados.

Asimismo, se la pudo vincular con otros doce delitos de similares características cometidos en distintos lugares de la geografía española. En todos ellos, la detenida utilizaba identidades de terceras personas con el objetivo de eludir su responsabilidad y dificultar la investigación.

Durante las investigaciones, también se acreditó que la joven había cometido estafas mediante la venta fraudulenta de entradas para conciertos a través de aplicaciones móviles, por las que cobraba aproximadamente 30 euros por entrada.

La investigada se desplazaba de forma itinerante por distintas zonas del país para ocultarse y dificultar su localización por parte de las fuerzas de seguridad. Una vez concluidas las diligencias policiales, se puso a disposición de la autoridad judicial competente.