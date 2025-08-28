Dos de las detenciones se realizaron en la provincia de Las Palmas

La Policía Nacional detuvo a 16 personas e investigan a otras 5 por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil en España. Dos de los detenidos se encontraban en la provincia de Las Palmas mientras que el resto realizaban sus operaciones en otras zonas del país.

Detienen a 16 personas por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil / Archivo RTVC

En los registros se han intervenido miles de archivos de imágenes y vídeos conteniendo graves agresiones sexuales sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas.

Investigación internacional

La investigación se inició cuando agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia tuvieron conocimiento de la existencia de personas intercambiando material ilícito a través de redes “Peer To Peer” (P2P).

Este tipo de redes permiten poner en contacto a usuarios de cualquier parte del mundo y compartir casi cualquier tipo de archivo, entre los que se incluyen vídeos, imágenes, música, programas o documentos.

La Policía Nacional especifica en una nota de prensa que la colaboración policial internacional, especialmente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, jugó un papel fundamental en la identificación de las personas implicadas en los hechos.

Además de los detenidos en la provincia de Las Palmas, destacan un profesor de secundaria en Barcelona o los arrestados en Cáceres y Lugo que, dada la gravedad y dureza de las agresiones sexuales contenidas en los archivos que visualizaban y compartían, ingresaron en prisión provisional.