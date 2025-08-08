La detención tuvo lugar el pasado 31 de julio, cuando el hombre intentó abandonar el aeropuerto de Fuerteventura tras el robo de cinco perfumes

Imagen archivo RTVC.

Agentes en servicio de la Sección Fiscal del aeropuerto de Fuerteventura, bajo la dependencia funcional del Administrador de Aduanas e II.EE de la Agencia Tributaria, han detenido a un hombre por un delito de hurto al sustraer perfumes de alta gama en las tiendas libres de impuestos del aeropuerto de Fuerteventura.

La investigación comenzó después de que la Guardia Civil recibiera la denuncia de varios comercios de la zona restringida que alertaron sobre la desaparición reiterada de productos de gran valor.

Inicio inestigación

Esto motivó el inicio de una investigación, en la que comprobaron que el ahora detenido accedía repetidamente a la zona comercial del aeropuerto utilizando una tarjeta de embarque válida y aprovechando su estancia para cometer los hurtos antes de viajar a otra isla, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Posteriormente, acudía a las tiendas Duty Free, de donde robaba perfumes de reconocidas marcas sin ser detectado, y seguidamente embarcaba en vuelos interinsulares, evadiendo los controles de seguridad del personal destinado a ello.

La detención tuvo lugar el pasado 31 de julio. En ese momento, el individuo intentaba abandonar el aeropuerto de Fuerteventura portando cinco perfumes de alta gama, valorados en un total de 750 euros. Estas piezas formaban parte de una serie de hurtos que, según las primeras estimaciones, superarían los 2.600 euros en valor acumulado.

Robo de perfumes

Ante estos hechos, la Sección Fiscal y de Fronteras del aeropuerto ha procedido a iniciar diligencias policiales por un presunto delito continuado de hurto. El detenido, por su parte, ha sido inmediatamente puesto a disposición del juzgado de guardia de Puerto del Rosario.

De forma paralela, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer completamente los hechos, sin descartar nuevas detenciones.