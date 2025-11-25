Detienen a una mujer por estafar 10.000 euros en alquileres falsos

La detenida solicitaba el pago de una cantidad de dinero en concepto de fianza o reserva

La Policía Nacional detuvo este martes en Santa Cruz de Tenerife a una mujer como presunta autora de numerosos delitos de estafa. La investigada publicaba alquileres falsos en diversas plataformas por los que solicitaba a las víctimas el pago de una cantidad de dinero en concepto de fianza o reserva.

Detienen a la autora de múltiples estafas de alquileres falsos en internet. Imagen cedida por la Policía Nacional

El importe total estafado supera los 10.000 euros, aunque los agentes consideran que la cifra podría ser mayor, ya que muchas víctimas no habrían llegado a interponer denuncia.

Usaba vídeos de las «viviendas ofertadas»

La investigación se inició en diciembre de 2024, tras recibir los agentes varias denuncias por estafa con el mismo modus operandi. La detenida publicaba en portales inmobiliarios y plataformas digitales anuncios de supuestos pisos en alquiler para posteriormente quedar en persona con las potenciales víctimas

En el encuentro, les mostraba un video de la vivienda ofertada y llevaba a cabo la firma de un contrato falso, tras lo cual les solicitaba una cantidad de dinero en efectivo en concepto de fianza y reserva.

Tras recibir la suma acordada, la autora entregaba en mano a las víctimas una llave de la supuesta vivienda. Cuando estas acudían a la dirección facilitada, comprobaban que las habían engañado.

Para finalizar, la investigada bloqueaba cualquier vía de comunicación con las víctimas, lo que impedía que estas pudieran contactar de nuevo con ella.

La mujer, conocedora de que estaba siendo buscada tanto por los Juzgados como por la Policía Nacional, empleaba medidas de autoprotección con el fin de no ser localizada y eludir la actuación policial.