Los sucesos ocurrieron en Morrojable y Costa Calma y se intervinieron sustancias ilícitas y dinero en efectivo

La Policía Canaria detuvo a dos personas en diferentes actuaciones desarrolladas en el sur de Fuerteventura. Las detenciones se corresponden a delitos de estafa y tráfico de drogas.

Detienen a dos personas por estafa y tráfico de drogas en Fuerteventura. Imagen cedida por la Policía Canaria

La primera intervención tuvo lugar en Morrojable, en el municipio de Pájara, donde los agentes localizaron a un individuo sobre el que pesaban dos señalamientos judiciales por orden de búsqueda, detención y personación en Gijón y Puerto del Rosario, relacionada con un delito de estafa.

Tras comprobar la vigencia de los requerimientos, se procedió a su detención.

Narcotráfico en Costa Calma

Unas horas después de la primera intervención, los agentes observaron cómo un conductor realizaba una transacción sospechosa desde su vehículo en Costa Calma. Al aproximarse, confirmaron que estaba entregando crack a otra persona.

Durante su registro se le intervinieron 300 gramos de polen y 595,63 euros en billetes fraccionados, motivo por el que lo detuvieron por un presunto delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.

Tras ambas detenciones, se procedió a la instrucción de diligencias y a los trámites oportunos, quedando a la espera de ser puestos a disposición judicial.