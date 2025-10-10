Detienen a un hombre por robar a una taxista en Vecindario

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de septiembre en la localidad grancanaria

La Guardia Civil detuvo a un hombre en Vecindario, municipio de Gran Canaria, acusado de robar a una taxista a la que agredió para quitarle la cartera, según informó este viernes el cuerpo de seguridad.

Detienen a un hombre por robo con violencia a una taxista en Vecindario / Archivo RTVC

Los hechos se produjeron la noche del 30 de septiembre, cuando un pasajero solicitó a la taxista un traslado a una calle de Vecindario, se indica en un comunicado.

Persiguió al detenido

Al llegar al destino, el autor de la agresión, de 36 años, se abalanzó sobre la conductora buscando su cartera y, tras un forcejeo, consiguió quitársela y salir huyendo.

La víctima salió tras él al no poder pedir auxilio por encontrarse en una zona poco transitada, pero no pudo alcanzarlo.

Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el vehículo, los guardias civiles han podido constatar la agresión e identificar al autor, que han detenido.