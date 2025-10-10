El detenido amenazó gravemente a un ciudadano y mostró resistencia a los agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional de Las Palmas de Gran Canaria

El detenido amenazó a los agentes y a un transeúnte. EP

Agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y de la Policía Nacional han detenido a un hombre por alteración del orden público y graves amenazas a los viandantes.

El varón intentó resistirse a los agentes de la autoridad desobedeciendo las indicaciones de los policías.

En la actuación fue preciso la intervención de la Policía Nacional. Una detención llevada a cabo por miembros del UE-GOIA en el barrio capitalino de Lomo Los Frailes.

Resistencia a la autoridad

Según fuentes del cuerpo policial, el detenido amenazó a un ciudadano poco antes de ser retenido por los agentes policiales.

Los policías locales recibieron el aviso de unos incidentes en la zona por amenazas graves hacia un ciudadano y alteración del orden público, acudieron al lugar varios efectivos, ante cuya presencia el varón huir aunque pudo ser interceptado.

Finalmente, fue retenido y llevado a las dependencias policiales. Está pendiente de pasar a disposición judicial.