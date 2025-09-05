Los autores del delito son dos jóvenes de 19 y 20 años que intimidaron a las víctimas con un cuchillo de cocina tras sentarse junto a ellas en un banco

Dos jóvenes, de 19 y 20 años, han sido detenidos por amenazar y robar a punta de cuchillo en plena calle en Las Palmas de Gran Canaria a dos chicas.

Detenidos dos jóvenes tras un robo a punta de cuchillo en plena calle en Las Palmas de Gran Canaria. Foto de archivo Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a dos jóvenes de 19 y 20 años, ambos de nacionalidad española, como presuntos autores de un delito de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este jueves cuando abordaron a dos jóvenes y tras sentarse junto a ellas en un banco, uno de ellos sacó un cuchillo de cocina y, en actitud agresiva, les exigió que entregaran todas sus pertenencias. Las víctimas, atemorizadas, entregaron sus bolsos, tras lo cual los autores huyeron a la carrera.

De inmediato se desplazaron varios indicativos policiales al lugar, quienes recabaron la descripción física de los asaltantes y realizaron batidas por la zona.

Localizados por la geolocalización del móvil sustraído

Minutos más tarde, gracias a la geolocalización de un teléfono móvil sustraído, los agentes lograron ubicarlos en una calle de la capital, donde los localizaron y detuvieron, informa la Policía Nacional en una nota.

En el cacheo de seguridad efectuado a los detenidos que amenazaron y robaron a las jóvenes con un cuchillo, se intervino un bono de transporte a nombre de una de las víctimas, además de un abrigo rojo que coincidía con la vestimenta descrita.

A los arrestados se les trasladó a dependencias policiales, donde se instruyó el correspondiente atestado, quedando posteriormente a disposición de la Autoridad Judicial competente.