La pareja se atrincheró en su vivienda con su bebé recién nacido, al que utilizaron como escudo humano frente a los agentes

La Policía Nacional detuvo el pasado 30 de julio a una mujer de 38 años de edad y un hombre de 29 años de edad, con múltiples antecedentes policiales, por un delito de amenazas contra su bebé recién nacido en Puerto del Rosario, en Fuerteventura.

Detienen a una pareja por amenazas a su bebé en Puerto del Rosario / Archivo RTVC

Durante el día del suceso, los agentes recibieron un aviso por la sala CIMACC del 091 para que acudieran a un domicilio de la capital majorera donde al parecer se estaba produciendo una fuerte discusión de pareja.

Uso de armas y bebé como escudo humano

Tras llegar al lugar, los agentes identificaron a los sospechosos comprobando en las bases de datos policiales que uno de ellos, el varón, tenía en vigor varias reclamaciones judiciales, incluida una de ingreso inmediato en prisión, y que además, con ellos se encontraba su bebé recién nacido.

Los arrestados, tras manifestar su negativa a colaborar, se atrincheraron y tras hacer acopio de varias armas blancas de grandes dimensiones, utilizaron al bebé como escudo humano amenazando con causarle lesiones si algún agente entraba en el interior de la casa.

Tras este hecho, los agentes activaron un dispositivo de intervención donde agentes especializados se coordinaron con un funcionario “negociador” de la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Después de tres horas, la pareja abandonó su actitud inicial y salieron voluntariamente del domicilio junto al bebé en aparente buen estado de salud.

Posteriormente, se procedió a la detención de ambos sospechosos. Una vez concluidas las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Tras analizar los hechos, el juez decretó el ingreso inmediato en prisión para el varón y libertad con cargos para la mujer.

Además, debido a las condiciones de higiene y salubridad en las que vivían, así como al evidente ambiente de consumo habitual de sustancias estupefacientes por parte de los progenitores, se ordenó el ingreso del recién nacido en un centro de protección.