Detienen a los presuntos agresores de un joven en Las Palmas de Gran Canaria

RTVC / Europa PRESS
La víctima quedó en estado inconsciente tras la agresión en La Isleta

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo durante la madrugada de este sábado a los dos presuntos autores de una agresión violenta que habría dejado inconsciente a un joven en el barrio de La Isleta.

Vehículo de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.
Detienen a los presuntos agresores de un joven en Las Palmas de Gran Canaria/ Archivo RTVC

Así lo confirmó el cuerpo de seguridad que detalló que sobre las 04:30 horas se dio aviso del suceso al cuerpo de agentes del dispositivo especial por el Carnaval, que se desplazó a la zona.

La víctima, tras ser auxiliada por efectivos de emergencia, arribó al Hospital de Doctor Negrín con policontusiones, traumatismos y diversas laceraciones derivadas de la agresión.

Se desconocen las causas

Al llegar los agentes al lugar, los agresores se percataron de la presencia policial y huyeron. Sin embargo, mediante un vídeo facilitado a los agentes, se logró identificar a los autores de la agresión y, rápidamente, se consiguió localizarlos y detenerlos.

Según detalló la Policía Local, uno de los detenidos portaba una tobillera de localización permanente. Por el momento, se desconocen las causas que motivarían la agresión.

