Jornada para el recuerdo en el día de Todos los Santos

Miles de personas en Canarias celebran el día de Todos los Santos acudiendo a los cementerios a recordar a los seres queridos que ya no están

Como cada 1 de noviembre los cementerios en Canarias son un punto de encuentro de miles de personas que acuden a visitar a sus fallecidos.

Los cementerios durante estos días se llenan de color con las miles de flores frescas que los familiares colocan donde están sus seres queridos / Imagen cementerio de Adeje (Tenerife)

Una jornada para el recuerdo en el que las flores juegan un papel principal porque se decoran los nichos y tumbas de los seres queridos. De hecho estos días la demanda en floristerías aumenta, siendo uno de los días más destacados del año para el sector.

Los cementerios reciben más visitas de las habituales desde hace días, muchos son los que decidieron adelantar su visita para evitar los atascos y aglomeraciones que se producen en los alrededores de los campos santos.

