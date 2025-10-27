Consulta el horario del cementerio para el Día de Todos los Santos

Las islas intensifican la apertura de los camposantos para facilitar las visitas el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
Cada año, el 1 de noviembre se celebra en España el Día de Todos los Santos. En esta fecha, muchas familias acuden al cementerio para rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos, encender una vela, colocar flores y compartir una jornada de recuerdo.
Ante ese aumento de afluencia, los ayuntamientos y servicios de cementerios en Canarias han anunciado horarios ampliados para facilitar las visitas, garantizar la seguridad y permitir que el homenaje se realice con comodidad.
A continuación, te detallamos los horarios disponibles de los cementerios municipales. Muchos aún no han publicado un horario especial para el Día de Todos los Santos, por lo que se incluye le horario de invierno o el patrón habitual (es decir, el horario que han puesto para este día en años anteriores). Es recomendable confirmar con los ayuntamientos previamente en estos casos.
Lanzarote
|ISLA
|MUNICIPIO
|HORARIO / FECHAS
|Lanzarote
|Arrecife (Cementerio de San Román)
|30–31 oct y 1 nov: 08:00–20:00 (confirmado 2025).
|Teguise (incl. La Graciosa)
|Ampliación 08:00–22:00 en torno a Todos los Santos (“Patrón habitual”).
|San Bartolomé
|1 nov: 07:00–21:00 (patrón habitual – último aviso público similar).
|Tías (Cementerio de Tías)
|08:00–19:00 todos los días (horario habitual de invierno).
|Yaiza
|30 oct–1 nov: 08:00–22:00 (patrón habitual).
|Haría
|1 nov: 08:00–20:00 (“Patrón habitual”).
|Tinajo
|Apertura temprana desde 07:00 en días señalados (patrón habitual; cierre según aviso municipal anual).
Fuerteventura
|ISLA
|MUNICIPIO
|HORARIO / FECHAS
|Fuerteventura
|Puerto del Rosario — Zurita / Casillas del Ángel / Tetir
|29–30 oct: 09:00–20:00; 31 oct–1 nov: 09:00–21:00 (patrón habitual).
|Puerto del Rosario — Cementerio Viejo
|29 oct–1 nov: 11:00–19:00 (patrón habitual).
|Tuineje (Gran Tarajal / Tuineje)
|09:00–19:00 (horario habitual de invierno).
|Pájara (Morro Jable / La Lajita / Pájara)
|(Horario habitual de invierno). (El ayuntamiento informa de acondicionamientos por la festividad; sin franja oficial 2025 publicada a 27/10.)
|La Oliva (Corralejo / Villaverde / Lajares)
|30 oct–2 nov: 08:00–21:00; 1 nov: 07:00–22:00 (patrón habitual).
|Antigua
|(Horario habitual de invierno). (El consistorio confirma cierre nocturno y medidas, sin franja publicada a 27/10).
|Betancuria
|(Horario habitual de invierno). (Sin franja oficial publicada a 27/10).
Gran Canaria
|ISLA
|MUNICIPIO
|HORARIO / FECHAS
|Gran Canaria
|Las Palmas de Gran Canaria (San Lázaro, Vegueta, Tafira, La Minilla)
|31 oct–1 nov: 07:00–19:00 (patrón habitual).
|Telde (San Gregorio y San Juan)
|21–30 oct: 09:00–13:00 / 16:00–18:30; 31 oct: 08:00–19:00; 1–2 nov: 07:00–19:00 (confirmado 2025).
|San Bartolomé de Tirajana (El Pedrazo, Lomo de Maspalomas, Fataga, Tunte)
|27 oct–2 nov: 08:00–18:00; Tunte 28 oct–1 nov: 09:00–18:00; 2 nov hasta 14:00 (confirmado 2025).
|Santa Lucía de Tirajana (Vecindario y casco)
|30 oct–2 nov: 09:00–18:00 (“Patrón habitual”).
|Gáldar (San Isidro)
|27 oct–1 nov: 08:00–18:30 (confirmado 2025).
|Santa María de Guía (La Atalaya / Montaña Alta)
|30 oct–3 nov: 08:00–18:00 (patrón habitual).
|Moya / Fontanales
|30 oct–2 nov: 08:00–18:00 (patrón habitual).
|Arucas
|30 oct–2 nov: 08:00–19:00 (“Patrón habitual”).
|Ingenio (Ingenio y Carrizal)
|30 oct–2 nov: 08:00–18:30 (patrón habitual).
|Teror (Ntra. Sra. de los Dolores)
|Jue: 09:00–13:00 / 16:00–18:30; Sáb–Dom: 09:00–13:00 (horario habitual de invierno).
|Valsequillo
|26 oct–2 nov: 08:00–21:00 (patrón habitual).
|Valleseco
|L–V: 08:00–14:00; S–D: 09:00–13:00 (horario habitual de invierno).
|Firgas
|L–D: 09:00–19:00 (horario habitual de invierno).
|Santa Brígida
|30 oct–1 nov: 08:30–17:00 (patrón habitual).
|Agaete
|31 oct–1 nov: 08:00–18:00 (patrón habitual).
|La Aldea de San Nicolás
|08:00–20:00 (horario habitual de invierno).
|San Mateo (Vega de San Mateo)
|30 oct–2 nov: 08:00–19:00 (patrón habitual).
|Tejeda
|L–D: 09:00–17:00 (horario habitual de invierno).
|Artenara
|L–D: 09:00–18:00 (horario habitual de invierno).
|Agüimes
|30 oct–2 nov: 08:00–19:00 (patrón habitual).
|Mogán (Arguineguín / Mogán casco)
|30 oct–2 nov: 08:00–19:00 (patrón habitual).
Tenerife
|ISLA
|MUNICIPIO
|HORARIO / FECHAS
|Tenerife
|Santa Cruz de Tenerife
|29–31 oct y 1 nov: 08:00–18:00; San Rafael y San Roque (1 nov): 09:00–17:00 (patrón habitual).
|San Cristóbal de La Laguna
|27 oct–2 nov: 07:00–18:00 (confirmado 2025).
|El Sauzal
|27 oct–2 nov: 07:30–21:00 ininterrumpido (confirmado 2025).
|Arona
|30 oct–2 nov: 08:00–19:00 (confirmado 2025).
|Adeje
|L–S 09:00–17:00; D 09:00–12:00 (horario habitual de invierno).
|La Orotava
|(Horario habitual de invierno). (El ayuntamiento suele publicar ampliación; sin nota horaria 2025 a 27/10).
|Los Realejos
|Semana de Todos los Santos: 08:00–19:00; días punta hasta 21:00 (patrón habitual).
|Puerto de la Cruz (San Carlos)
|L–S 08:00–17:00; D/Fest 08:00–13:00 (horario habitual de invierno).
|Tacoronte (Sta. Catalina)
|L–S 08:00–18:00; D/Fest 08:00–13:00 (horario habitual de invierno).
|Icod de los Vinos
|L–V 08:00–17:00; S/D/Fest 08:00–14:00 (horario habitual de invierno).
|Candelaria (Candelaria, Barranco Hondo, Igueste)
|Patrón habitual de ampliación en torno al 1–2 nov; sin franja 2025 publicada a 27/10.
|Güímar
|Ampliación en torno al 31 oct–2 nov (“Patrón habitual”); horas variables por nota anual.
|Arafo
|(Horario habitual de invierno).
|El Rosario (La Esperanza)
|30–31 oct hasta 20:00; 1 nov hasta 18:00–19:00 (patrón habitual).
|Tegueste
|7:30 a 15:00 (horario habitual de invierno).
|La Victoria de Acentejo
|8:00 a 19:00 (horario habitual de invierno).
|La Matanza de Acentejo
|9:00 a 14:00 (horario habitual de invierno).
|Santa Úrsula
|9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 (horario habitual de invierno).
|San Juan de la Rambla
|La Guancha y El Roque: 09:00 a 19:00 (horario habitual de invierno).
|La Guancha
|9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 (horario habitual de invierno).
|Garachico
|9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 (horario habitual de invierno).
|Los Silos
|9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 (horario habitual de invierno).
|Buenavista del Norte
|8:00 a 18:30 (horario habitual de invierno. Ahora mismo podría estar cerrado temporalmente).
|Santiago del Teide
|8:00 a 17:00 (horario habitual de invierno).
|Guía de Isora
|9:00 a 18:00 (horario habitual de invierno).
|Vilaflor de Chasna
|9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 (horario habitual de invierno).
|Granadilla de Abona
|Apertura especial por Todos los Santos + misas (“Patrón habitual”); sin franja 2025 oficial en web a 27/10.
|San Miguel de Abona
|Invierno: L–S 07:00–18:00; D/Fest 09:00–18:00 (Horario habitual de invierno).
|Arico
|8:00 a 19:00 (horario habitual de invierno).
|Fasnia
|8:00 a 17:00 (horario habitual de invierno).
|El Tanque
|8:30 a 18:00 (horario habitual de invierno).
El Hierro
|ISLA
|MUNICIPIO
|HORARIO / FECHAS
|El Hierro
|Valverde (Cementerio municipal)
|30 oct–1 nov: 09:00–19:00 (patrón habitual).
|Frontera (Tigaday / Sabinosa)
|31 oct–1 nov: 09:00–18:00 (“Patrón habitual”).
|El Pinar de El Hierro (Las Casas / Taibique)
|31 oct–1 nov: 09:00–18:00 (patrón habitual).
La Gomera
|ISLA
|MUNICIPIO
|HORARIO / FECHAS
|La Gomera
|San Sebastián de La Gomera
|1 nov: 08:00–18:00 (confirmado 2025).
|Valle Gran Rey
|31 oct–1 nov: 09:00–19:00 (patrón habitual).
|Hermigua
|08:00–18:00 (horario habitual de invierno).
|Agulo
|31 oct–1 nov: 08:00–18:00 (patrón habitual).
|Vallehermoso
|31 oct–1 nov: 09:00–18:00 (patrón habitual).
|Alajeró
|08:00–18:00 (horario habitual de invierno).
La Palma
|ISLA
|MUNICIPIO
|HORARIO / FECHAS
|La Palma
|Santa Cruz de La Palma
|1 nov: 08:00–19:00 (confirmado 2025).
|Los Llanos de Aridane
|31 oct–2 nov: 08:00–20:00 (patrón habitual).
|El Paso
|30 oct–2 nov: 09:00–19:00 (patrón habitual).
|Breña Alta
|08:00–18:00 (horario habitual de invierno).
|Breña Baja
|1–2 nov: 08:00–18:00 (horario habitual de invierno).
|Tazacorte
|1 nov: 10:00–17:00 (horario habitual de invierno).
|Barlovento
|08:00–18:00 (horario habitual de invierno).
|San Andrés y Sauces
|08:00–18:00 (horario habitual de invierno).
|Puntallana
|08:00–18:00 (horario habitual de invierno).
|Puntagorda
|08:00–18:00 (horario habitual de invierno).
|Garafía
|08:00–18:00 (horario habitual de invierno).
|Fuencaliente de La Palma
|08:00–18:00 (horario habitual de invierno).
|Villa de Mazo
|08:00–18:00 (horario habitual de invierno).
Recomendaciones generales
- Consultar siempre el aviso municipal del día anterior, ya que las condiciones meteorológicas o actos litúrgicos pueden alterar horarios puntualmente.
- Evitar las horas centrales (11:00–13:00 y 17:00–19:00) para facilitar el flujo.
- La mayoría de los municipios mantendrán misa o acto en recuerdo de los difuntos entre las 11:00 h y las 13:00 h del 1 de noviembre.