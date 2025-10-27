ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Consulta el horario del cementerio para el Día de Todos los Santos

RTVC
RTVC

Las islas intensifican la apertura de los camposantos para facilitar las visitas el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos

Un hombre visita la sepultura de un ser querido este viernes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. EFE/Zipi Aragón
Un hombre visita la sepultura de un ser querido este viernes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. EFE/Zipi Aragón

Cada año, el 1 de noviembre se celebra en España el Día de Todos los Santos. En esta fecha, muchas familias acuden al cementerio para rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos, encender una vela, colocar flores y compartir una jornada de recuerdo.

Ante ese aumento de afluencia, los ayuntamientos y servicios de cementerios en Canarias han anunciado horarios ampliados para facilitar las visitas, garantizar la seguridad y permitir que el homenaje se realice con comodidad.

A continuación, te detallamos los horarios disponibles de los cementerios municipales. Muchos aún no han publicado un horario especial para el Día de Todos los Santos, por lo que se incluye le horario de invierno o el patrón habitual (es decir, el horario que han puesto para este día en años anteriores). Es recomendable confirmar con los ayuntamientos previamente en estos casos.

Lanzarote

ISLAMUNICIPIOHORARIO / FECHAS
LanzaroteArrecife (Cementerio de San Román)30–31 oct y 1 nov: 08:00–20:00 (confirmado 2025).
Teguise (incl. La Graciosa)Ampliación 08:00–22:00 en torno a Todos los Santos (“Patrón habitual”).
San Bartolomé1 nov: 07:00–21:00 (patrón habitual – último aviso público similar).
Tías (Cementerio de Tías)08:00–19:00 todos los días (horario habitual de invierno).
Yaiza30 oct–1 nov: 08:00–22:00 (patrón habitual).
Haría1 nov: 08:00–20:00 (“Patrón habitual”).
TinajoApertura temprana desde 07:00 en días señalados (patrón habitual; cierre según aviso municipal anual).

Fuerteventura

ISLAMUNICIPIOHORARIO / FECHAS
FuerteventuraPuerto del Rosario — Zurita / Casillas del Ángel / Tetir29–30 oct: 09:00–20:00; 31 oct–1 nov: 09:00–21:00 (patrón habitual).
Puerto del Rosario — Cementerio Viejo29 oct–1 nov: 11:00–19:00 (patrón habitual).
Tuineje (Gran Tarajal / Tuineje)09:00–19:00 (horario habitual de invierno).
Pájara (Morro Jable / La Lajita / Pájara)(Horario habitual de invierno). (El ayuntamiento informa de acondicionamientos por la festividad; sin franja oficial 2025 publicada a 27/10.)
La Oliva (Corralejo / Villaverde / Lajares)30 oct–2 nov: 08:00–21:00; 1 nov: 07:00–22:00 (patrón habitual).
Antigua(Horario habitual de invierno). (El consistorio confirma cierre nocturno y medidas, sin franja publicada a 27/10).
Betancuria(Horario habitual de invierno). (Sin franja oficial publicada a 27/10).

Gran Canaria

ISLAMUNICIPIOHORARIO / FECHAS
Gran CanariaLas Palmas de Gran Canaria (San Lázaro, Vegueta, Tafira, La Minilla)31 oct–1 nov: 07:00–19:00 (patrón habitual).
Telde (San Gregorio y San Juan)21–30 oct: 09:00–13:00 / 16:00–18:30; 31 oct: 08:00–19:00; 1–2 nov: 07:00–19:00 (confirmado 2025).
San Bartolomé de Tirajana (El Pedrazo, Lomo de Maspalomas, Fataga, Tunte)27 oct–2 nov: 08:00–18:00; Tunte 28 oct–1 nov: 09:00–18:00; 2 nov hasta 14:00 (confirmado 2025).
Santa Lucía de Tirajana (Vecindario y casco)30 oct–2 nov: 09:00–18:00 (“Patrón habitual”).
Gáldar (San Isidro)27 oct–1 nov: 08:00–18:30 (confirmado 2025).
Santa María de Guía (La Atalaya / Montaña Alta)30 oct–3 nov: 08:00–18:00 (patrón habitual).
Moya / Fontanales30 oct–2 nov: 08:00–18:00 (patrón habitual).
Arucas30 oct–2 nov: 08:00–19:00 (“Patrón habitual”).
Ingenio (Ingenio y Carrizal)30 oct–2 nov: 08:00–18:30 (patrón habitual).
Teror (Ntra. Sra. de los Dolores)Jue: 09:00–13:00 / 16:00–18:30; Sáb–Dom: 09:00–13:00 (horario habitual de invierno).
Valsequillo26 oct–2 nov: 08:00–21:00 (patrón habitual).
VallesecoL–V: 08:00–14:00; S–D: 09:00–13:00 (horario habitual de invierno).
FirgasL–D: 09:00–19:00 (horario habitual de invierno).
Santa Brígida30 oct–1 nov: 08:30–17:00 (patrón habitual).
Agaete31 oct–1 nov: 08:00–18:00 (patrón habitual).
La Aldea de San Nicolás08:00–20:00 (horario habitual de invierno).
San Mateo (Vega de San Mateo)30 oct–2 nov: 08:00–19:00 (patrón habitual).
TejedaL–D: 09:00–17:00 (horario habitual de invierno).
ArtenaraL–D: 09:00–18:00 (horario habitual de invierno).
Agüimes30 oct–2 nov: 08:00–19:00 (patrón habitual).
Mogán (Arguineguín / Mogán casco)30 oct–2 nov: 08:00–19:00 (patrón habitual).

Tenerife

ISLAMUNICIPIOHORARIO / FECHAS
TenerifeSanta Cruz de Tenerife29–31 oct y 1 nov: 08:00–18:00; San Rafael y San Roque (1 nov): 09:00–17:00 (patrón habitual).
San Cristóbal de La Laguna27 oct–2 nov: 07:00–18:00 (confirmado 2025).
El Sauzal27 oct–2 nov: 07:30–21:00 ininterrumpido (confirmado 2025).
Arona30 oct–2 nov: 08:00–19:00 (confirmado 2025).
AdejeL–S 09:00–17:00; D 09:00–12:00 (horario habitual de invierno).
La Orotava(Horario habitual de invierno). (El ayuntamiento suele publicar ampliación; sin nota horaria 2025 a 27/10).
Los RealejosSemana de Todos los Santos: 08:00–19:00; días punta hasta 21:00 (patrón habitual).
Puerto de la Cruz (San Carlos)L–S 08:00–17:00; D/Fest 08:00–13:00 (horario habitual de invierno).
Tacoronte (Sta. Catalina)L–S 08:00–18:00; D/Fest 08:00–13:00 (horario habitual de invierno).
Icod de los VinosL–V 08:00–17:00; S/D/Fest 08:00–14:00 (horario habitual de invierno).
Candelaria (Candelaria, Barranco Hondo, Igueste)Patrón habitual de ampliación en torno al 1–2 nov; sin franja 2025 publicada a 27/10.
GüímarAmpliación en torno al 31 oct–2 nov (“Patrón habitual”); horas variables por nota anual.
Arafo(Horario habitual de invierno).
El Rosario (La Esperanza)30–31 oct hasta 20:00; 1 nov hasta 18:00–19:00 (patrón habitual).
Tegueste7:30 a 15:00 (horario habitual de invierno).
La Victoria de Acentejo8:00 a 19:00 (horario habitual de invierno).
La Matanza de Acentejo9:00 a 14:00 (horario habitual de invierno).
Santa Úrsula9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 (horario habitual de invierno).
San Juan de la RamblaLa Guancha y El Roque: 09:00 a 19:00 (horario habitual de invierno).
La Guancha9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 (horario habitual de invierno).
Garachico9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 (horario habitual de invierno).
Los Silos9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 (horario habitual de invierno).
Buenavista del Norte8:00 a 18:30 (horario habitual de invierno. Ahora mismo podría estar cerrado temporalmente).
Santiago del Teide8:00 a 17:00 (horario habitual de invierno).
Guía de Isora9:00 a 18:00 (horario habitual de invierno).
Vilaflor de Chasna9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 (horario habitual de invierno).
Granadilla de AbonaApertura especial por Todos los Santos + misas (“Patrón habitual”); sin franja 2025 oficial en web a 27/10.
San Miguel de AbonaInvierno: L–S 07:00–18:00; D/Fest 09:00–18:00 (Horario habitual de invierno).
Arico8:00 a 19:00 (horario habitual de invierno).
Fasnia8:00 a 17:00 (horario habitual de invierno).
El Tanque8:30 a 18:00 (horario habitual de invierno).

El Hierro

ISLAMUNICIPIOHORARIO / FECHAS
El HierroValverde (Cementerio municipal)30 oct–1 nov: 09:00–19:00 (patrón habitual).
Frontera (Tigaday / Sabinosa)31 oct–1 nov: 09:00–18:00 (“Patrón habitual”).
El Pinar de El Hierro (Las Casas / Taibique)31 oct–1 nov: 09:00–18:00 (patrón habitual).

La Gomera

ISLAMUNICIPIOHORARIO / FECHAS
La GomeraSan Sebastián de La Gomera1 nov: 08:00–18:00 (confirmado 2025).
Valle Gran Rey31 oct–1 nov: 09:00–19:00 (patrón habitual).
Hermigua08:00–18:00 (horario habitual de invierno).
Agulo31 oct–1 nov: 08:00–18:00 (patrón habitual).
Vallehermoso31 oct–1 nov: 09:00–18:00 (patrón habitual).
Alajeró08:00–18:00 (horario habitual de invierno).

La Palma

ISLAMUNICIPIOHORARIO / FECHAS
La PalmaSanta Cruz de La Palma1 nov: 08:00–19:00 (confirmado 2025).
Los Llanos de Aridane31 oct–2 nov: 08:00–20:00 (patrón habitual).
El Paso30 oct–2 nov: 09:00–19:00 (patrón habitual).
Breña Alta08:00–18:00 (horario habitual de invierno).
Breña Baja1–2 nov: 08:00–18:00 (horario habitual de invierno).
Tazacorte1 nov: 10:00–17:00 (horario habitual de invierno).
Barlovento08:00–18:00 (horario habitual de invierno).
San Andrés y Sauces08:00–18:00 (horario habitual de invierno).
Puntallana08:00–18:00 (horario habitual de invierno).
Puntagorda08:00–18:00 (horario habitual de invierno).
Garafía08:00–18:00 (horario habitual de invierno).
Fuencaliente de La Palma08:00–18:00 (horario habitual de invierno).
Villa de Mazo08:00–18:00 (horario habitual de invierno).
Barlovento08:00–18:00 (horario habitual de invierno).
San Andrés y Sauces08:00–18:00 (horario habitual de invierno).

Recomendaciones generales

  • Consultar siempre el aviso municipal del día anterior, ya que las condiciones meteorológicas o actos litúrgicos pueden alterar horarios puntualmente.
  • Evitar las horas centrales (11:00–13:00 y 17:00–19:00) para facilitar el flujo.
  • La mayoría de los municipios mantendrán misa o acto en recuerdo de los difuntos entre las 11:00 h y las 13:00 h del 1 de noviembre.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Esperanza y expectación en el campo palmero para su reconstrucción tras el volcán

Lanzarote refuerza su transporte público con la incorporación de cinco guaguas híbridas

Arranca la décima excavación en el yacimiento Lobos I

Una explosión en una empresa de residuos sanitarios en Ciudad Real deja a tres personas heridas de gravedad

Moda oscura y elegante para celebrar Halloween sin disfrazarse

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025