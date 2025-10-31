Durante esta semana, los cementerios de Canarias ya han acogido a cientos de personas que acudieron para velar a sus difuntos

Los cementerios de Canarias se preparan para recibir el Día de Todos los Santos. Imagen de Archivo

Este sábado 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, una fecha para honrar a los difuntos.

En este día, las familias acuden a los cementerios para llevar flores a sus seres queridos fallecidos y mantener vivo su recuerdo.

Sin embargo, ya durante los días anteriores a este fecha se han multiplicado las visitas a los campos santos para enramar rumbas y nichos, en previsión en muchas ocasiones de la gran afluencia de personas que se espera de cara a la jornada del sábado.

Informa RTVC

Noche de Los Finaos

En Canarias, la víspera del Día de Todos Los Santos también es una fecha marcada en el calendario. Conocida como Noche de los Finaos, el 31 de octubre las familias canarias se reunían tradicionalmente para recordar a los que ya no están.

Con un enyesque, esta es una noche de reunión familiar en la que los mayores cuentan historias, anécdotas y recuerdos de los fallecidos para honrar su memoria.

No obstante, esta tradición con siglos de historia se ha visto amenazada en los últimos años con la fiesta de Halloween, una celebración que tiene su origen en Escocia y que se ha consolidado en muchos países, especialmente entre los jóvenes.

Con todo, la población canaria continúa celebrando el Día de Los Finaos no solo a través de los recuerdos con cariño y alegría de los difuntos, sino como una tradición heredada y arraigada en la cultura del Archipiélago.