Día de inicio de vacaciones y reencuentros

Este sábado es un día de reencuentros y de inicio de vacaciones en los aeropuertos canarios. De hecho, es el día con mayor numero de operaciones de todas las navidades, un total de 1.539

Fin de semana de mucho movimiento en los aeropuertos canarios. Muchos eligen estos días para regresar a casa antes de Navidad y disfrutar así de estas señaladas fechas junto a la familia. Hasta el próximo 7 de enero, están previstas más de 20.000 operaciones en todas las islas. Hoy es el día con mayor movimiento en los aeropuertos.

Encuentro en el aeropuerto por Navidad

1.500 operaciones en un día

Este 20 de diciembre hay previstas más de 1.500 operaciones en los aeropuertos canarios. Desde primera hora hemos notado un gran trasiego de maletas y no es para menos, porque en esta operación salida navideña se superan las cifras del pasado año 2024: en total hay 24.827 vuelos previstos para estos días.

La afluencia de personas se está notando sobre todo en las islas capitalinas, ya que el aeropuerto de Gran Canaria es el que cuenta con mayor número de vuelos, seguido de este de Tenerife Norte. Aunque durante estos días habrá tanto operaciones nacionales como internacionales, la gran mayoría de los viajes serán dentro de España.

Reencuentros

Los aeropuertos canarios se inundan hoy de estampas de familias que no pueden contener la emoción por el esperado recuentro.

Esta se espera que sea la jornada con mayor tráfico aéreo de todas las navidades. En total 1.539 vuelos, Es un 18% más que el año pasado.