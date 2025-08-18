Canarias celebra el Día Internacional de la Arqueología

El MUNA realizó este lunes una visita guiada a cargo de la conservadora María Candelaria Rosario Adrián con motivo del Día Internacional de la Arqueología

Este lunes, 18 de agosto, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Arqueología. Con motivo de esto, los museos de arqueología canarios han organizado una programación especial.

Campaña arqueológica en Isla de Lobos/ Cabildo de Tenerife.

Canarias es un archipiélago plagado de yacimientos arqueológicos. Uno de ellos es el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada en Gáldar. En él, se siguen realizando excavaciones y hallando objetos. Todos estos objetos podrán verse en una colección para la que se están organizando visitas guiadas.

RTVC.

Visita guiada en el MUNA

Este lunes, el Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA) acogió una visita interpretativa por sus salas, a cargo de la conservadora María Candelaria Rosario Adrián.

Esta iniciativa se llevó a cabo en colaboración con la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales de la consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife.

Su objetivo era acercar la arqueología al público en general, promoviendo el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de la isla. Durante ella, los visitantes pudieron recorrer las salas del museo, conociendo de forma detallada las colecciones y el trabajo de conservación que se realiza.