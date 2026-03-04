Más del 35% de la población de las islas presenta sobrepeso, situando al archipiélago entre las regiones con las tasas más altas de todo el país

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Obesidad, una enfermedad crónica que afecta de manera profunda tanto a la salud física como a la mental de quienes la padecen. En Canarias, la situación resulta especialmente preocupante, ya que las cifras autonómicas continúan situándose entre las más altas de todo el país.

Vídeo RTVC

Según los últimos datos registrados, el 20 % de los canarios vive actualmente con esta enfermedad, mientras que más del 35 % de la población presenta problemas de sobrepeso. Los expertos señalan que detrás de estas elevadas tasas influyen de forma directa factores determinantes como el nivel socioeconómico de las familias o el sedentarismo.

El impacto emocional y la barrera de los prejuicios

A las severas complicaciones físicas de esta patología se suma un grave problema añadido, que es el estigma social. Esta discriminación afecta hasta a un 88 % de las personas que padecen obesidad, lo que en la mayoría de las ocasiones dificulta enormemente que den el paso de buscar ayuda o iniciar un tratamiento.

Nicolás Umpiérrez, médico experto en obesidad, advierte de que las presiones y los prejuicios hacen que los pacientes decidan no acudir a la consulta. Según explica el especialista, muchas de estas personas asumen erróneamente que su situación se debe a una simple falta de fuerza de voluntad, alejándose así del sistema sanitario.

La lucha contra la gordofobia

Detrás de estas estadísticas generales se encuentran historias personales y reales, como la de Manuel Martínez. Este paciente canario decidió buscar ayuda profesional cuando comprobó que se encontraba psicológicamente débil y su salud empezó a deteriorarse tras engordar más de 30 kilos en apenas un año y medio.

Manuel relata que, más allá de los problemas físicos como la diabetes, existe una enorme carga emocional con la que se tiene que convivir a diario. El paciente reconoce que muchas veces el estigma es autogenerado por no verse bien frente al espejo, aunque confirma por experiencia propia que hay mucha gordofobia en la sociedad.

Por su parte, el doctor Umpiérrez insiste en recordar que la obesidad es un grave problema de salud pública que aumenta drásticamente el riesgo de padecer cáncer o diabetes, disminuyendo la calidad y la esperanza de vida. Por ello, los profesionales sanitarios reivindican la imperiosa necesidad de abordar esta enfermedad exclusivamente desde la ciencia, la salud y sin prejuicios.