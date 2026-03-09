La escritora Elsa Punset advierte que redes sociales y estereotipos afectan autoestima y relaciones, y recuerda que la igualdad también se educa desde la infancia

Nunca una generación había estado tan conectada y a la vez tan presionada, explica Elsa Punset.

Los jóvenes presentan problemas de salud mental, depresión y estrés, afectando especialmente a chicos y chicas en su autoestima y aislamiento. Las redes sociales están cambiando cómo se relacionan y cómo se perciben a sí mismos.

La escritora resalta que este contexto influye en cómo crecen hoy las niñas. Enseñarles a ser rebeldes y romper con los estereotipos de belleza y comportamiento es clave.

Elsa Punset alerta sobre la presión y los retos de la salud mental en los jóvenes. RTVC

La igualdad se educa

La igualdad, recuerda, no sólo se conquista, también se educa desde edades tempranas.

Punset comparte este mensaje en La Laguna, Tenerife, destacando que, pese a los avances de las últimas décadas, todavía queda mucho trabajo por hacer.

Educar en igualdad y bienestar emocional es fundamental para un desarrollo saludable.