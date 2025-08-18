Un día para concienciar de la importancia de las medidas de prevención de incendios forestales para proteger los bosques y ecosistemas frente al fuego descontrolado

Un guarda forestal trabaja en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense) EFE/ Brais Lorenzo

Cada 18 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Prevención de Incendios Forestales, una fecha que busca concienciar a la población mundial sobre la importancia de proteger los bosques y ecosistemas frente a la amenaza devastadoras que supone el fuego no controlado.

Los incendios forestales, muchas veces provocados por actividades humanas negligentes como fogatas mal apagadas, queme de basura, colillas de cigarro o descuidos en áreas naturales, arrasan cada año millones de hectáreas de vegetación. Además de la pérdida directo de flora y fauna, estos desastres ecológicos generan graves consecuencias ambientales como el deterioro de los suelos, alteración de las cuencas hidrográficas, disminución de la biodiversidad y aumente de las emisiones de gases efecto invernadero que contribuyen al cambio climático.

De acuerdo con organismo internacionales, más del 90 % de los incendios forestales tienen origen humano y podrían evitarse con medidas de prevención y educación ambiental. La fecha del 18 de agosto invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual y colectiva de preservar los recursos naturales y adoptar prácticas seguras en entornos rurales y urbanos cercanos a áreas verdes.

Tipos de incendios

Los incendios forestales se han clasificado en seis generaciones, según su evolución y peligrosidad:

Primera generación : grandes cantidades de combustible continuo.

: grandes cantidades de combustible continuo. Segunda generación : mayor velocidad de propagación por acumulación de combustible.

: mayor velocidad de propagación por acumulación de combustible. Tercera generación : incremento de la intensidad en el frente de llamas.

: incremento de la intensidad en el frente de llamas. Cuarta generación : impacto sobre áreas urbanas y forestales cercanas.

: impacto sobre áreas urbanas y forestales cercanas. Quinta generación : aparición de varios frentes simultáneos de gran potencia.

: aparición de varios frentes simultáneos de gran potencia. Sexta generación: incendios extremadamente veloces, con tormentas de fuego y formación de pirocúmulos que favorecen su expansión.

Prevención

La prevención no solo recae en los gobiernos, brigadistas y cuerpos de bomberos forestales. Cada ciudadano puede adoptar acciones concretas: no encender fogatas en zonas prohibidas, apagar por completo brasas y cigarrillos, evitar la quema de residuos e informar de cualquier conato de incendio. Asimismo, es fundamental participar en programas comunitarios de reforestación y capacitación, ya que los bosques saludables y con manejo adecuado tienen mayor resistencia frente al fuego.

Este día también recuerda la labor de brigadistas, voluntarios y comunidades locales que arriesgan su vida para combatir las llamas y proteger el patrimonio natural de la humanidad. Su esfuerzo, sin embargo, no será suficiente sin una cultura global de prevención.

En un contexto de crisis climática, el Día Internacional de la Prevención de Incendios Forestales es un recordatorio de que cuidar los bosques significa cuidar nuestra propia supervivencia. El fuego, cuando se descontrola, no solo consume árboles, sino que amenaza los hogares, economías locales y la salud del planeta entero.