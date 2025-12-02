Desde la cafetería ‘Bien de amores’ y el restaurante internacional ‘The Hook’, hasta los sabores latinos de ‘Antojitos Cocina’, el slow food de ‘La Escala’ y el sueño hecho realidad de La Mocanera Dulce

El programa gastronómico de Televisión Canaria, ‘Como en Casa‘, arranca el último mes del año con una semana dedicada a la cocina del mundo, las nuevas tendencias y el valor del producto local. El espacio conducido por Kiko Barroso y Catha González, que ya supera con creces los 500 capítulos en antena, emprende un recorrido por cinco restaurantes donde la gastronomía convive con historias de esfuerzo, creatividad y sueños hechos realidad.

La ruta comenzará el lunes, 1 de diciembre, a las 19:50 horas, en Cafetería Bien de amores, en Las Palmas de Gran Canaria. Con una valoración sobresaliente en las principales guías, este establecimiento va más allá del concepto “café y sándwiches”. Su apuesta por el detalle y las experiencias cuidadas lo convierten en un imprescindible de la capital. Allí, Kiko y Catha elaborarán junto al equipo de cocina su célebre asadito de pata y un pancake que promete levantar pasiones.

Taquitos y frijoles

El viaje continuará el martes, a la misma hora, en Antojitos Cocina, en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife. En este rincón de sabores latinos, Julio César Raya, propietario y chef, demuestra que cada receta puede tener alma propia. Ingredientes frescos, tradición familiar y aromas que evocan México serán los protagonistas del día, con unas carnitas con frijoles y unos taquitos como platos estrella.

El miércoles, el equipo se desplazará hasta The Hook, en una de las principales zonas de ocio de Las Palmas de Gran Canaria. Su decoración moderna y atrevida acompaña a una propuesta culinaria que mira sin miedo a la cocina internacional. Sus creadores, Alexandra y Daniel, se conocieron trabajando, se enamoraron y levantaron The Hook desde un pequeño local sin extracción de humos hasta el exitoso restaurante que es hoy. En la cata, Kiko y Catha disfrutarán de unos huevos rotos de gambas y chistorra y un nacho pokeball que promete sorprender.

El jueves será el turno del slow food en La Escala Food Craft and Specialty Coffee, un espacio urbano e industrial de tres plantas en pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife. Concebido como refugio para socializar, trabajar o descansar, el local apuesta por las recetas artesanales y el café de especialidad. Los presentadores acompañarán su visita con una focaccia recién hecha, perfecta para rendirse al encanto del lugar.

Corazón y coraje

La semana concluirá el viernes, 5 de diciembre, en La Mocanera Dulce, en Los Cancajos, La Palma. El sueño de Eva y Juvenal, que en 2016, tras quedarse en paro y sin recursos, decidieron apostar por un proyecto propio que hoy no deja de crecer. Tras casi una década de esfuerzo y amor, este local se ha convertido en un punto de referencia en la isla bonita. Allí, Kiko y Catha prepararán un desayuno abundante, nutritivo y, sobre todo, lleno de cariño