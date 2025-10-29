Cinco de los seis concejales del PP en El Hierro abandonan el partido

El PP ha aceptado la dimisión del presidente del partido en El Hierro, provocada por la crisis orgánica de la formación en la isla

Informa: RTVC

Juan Manuel García Casañas ha dimitido de su cargo como presidente del PP herreño. Este miércoles, el PP ha aceptado su dimisión después de que el diputado herreño pusiera su cargo a disposición del partido, con motivo de la crisis orgánica interna que atraviesa la formación política en El Hierro.

El desencadenante ha sido el pacto recientemente alcanzado entre el PSOE con los dos consejeros populares en el Cabildo de El Hierro, sobre los que ahora recae un expediente de expulsión por parte del PP. Dicho acuerdo no cuenta con el visto bueno de la dirección autonómica del partido.

Posteriormente, durante la mañana de este miércoles se conocía que cinco de los seis concejales que tiene el PP en los tres ayuntamientos herreños anunciaron que abandonaban el partido, continuando como concejales no adscritos. Los concejales argumentaron que su salida está motivada por el incumplimiento reiterado del reglamento del propio partido.