Cinco de los seis concejales del PP en El Hierro abandonan el partido

Todos los concejales del PP en los ayuntamiento de El Hierro, excepto uno en Valverde, dejan el partido por diferencias con la Ejecutiva insular

Cinco de los seis concejales del Partido Popular (PP) en los ayuntamientos de Valverde, La Frontera y El Pinar de El Hierro han informado de que abandonaban la formación política, pasando a formar parte del grupo no adscritos en los distintos consistorios, por diferencias con la Ejecutiva insular del Partido Popular.

Pleno del Ayuntamiento de Valverde, el único municipio que mantiene a un concejal del PP después de que el resto de concejales populares de El Hierro hayan salido del partido

Desavenencias con la Ejecutiva insular del PP

Según han detallado este miércoles el grupo de concejales, su salida está motivada en el incumplimiento reiterado del reglamento del propio partido. Concretan que se refieren a las convocatorias de reuniones, donde se excluyen a cargos públicos y se toman decisiones trascendentales al margen de estos.

En concreto abandonan la formación Johan González y Atilano Morales, concejales del Ayuntamiento de La Frontera; Francisco González y Joanes González, en el Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro, y Carla Navarro, en el Ayuntamiento de Valverde.

De esta forma, el PP pierde prácticamente toda su representación municipal en El Hierro, quedándose únicamente con un concejal (Valverde) de los seis que obtuvieron su acta en las pasadas elecciones de mayo de 2023.

Después de desautorizar el pacto en el Cabildo

“La primera formación política de España no puede permitirse la deriva a la que está sometida en El Hierro. Creemos en los valores que representa y defiende la formación política, pero las actuaciones de la dirección insular durante estos años, y, en estas últimas fechas, nos llevan a tomar tan drástica decisión. Es necesario un cambio de rumbo, y nosotros no podemos ser cómplices de esta situación”, han manifestado.

Los concejales han informado que en la misma noche de ayer, martes, han comunicado a través del registro electrónico de los tres ayuntamientos, por escrito, su voluntad de abandonar el Grupo Popular e integrarse como miembros no adscritos de la corporación.

Esta situación se produce después de que las direcciones del PP en Canarias y en El Hierro hayan desautorizado el pacto de gobernabilidad al que han llegado con el PSOE sus consejeros en el Cabildo herreño, a los que ha pedido que se retracten, bajo amenaza de ser sometidos a un expediente disciplinario que puede derivar en expulsión.