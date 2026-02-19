El portero balcánico habló sobre la mala racha de la UD Las Palmas y el objetivo del ascenso

Dinko Horkas, guardameta de la UD Las Palmas, aseguró este jueves que en el vestuario isleño se mantiene la unidad pese a la mala racha de resultados en LaLiga Hypermotion, y que tienen claro cuál es el objetivo a final de temporada, el ascenso a la máxima categoría.

Dinko Horkas: «Estamos más juntos y unidos que nunca». Imagen de la UD Las Palmas

El portero croata dijo en rueda de prensa que el próximo sábado, ante el CD Castellón, líder de la categoría, tienen «una oportunidad muy buena» para cambiar la dinámica de seis partidos sin ganar, y confía en que el equipo amarillo vuelva a mostrar la «calidad» exhibida durante la primera vuelta.

En busca de romper la racha

«Todo sigue igual, como antes. Estamos más juntos y unidos que nunca, sabemos dónde estamos y cuál es nuestro objetivo», subrayó el guardameta titular del conjunto isleño en una breve comparecencia ante los medios de comunicación.

Para reforzar su optimismo, el balcánico argumentó que «hace un mes y medio estábamos donde está ahora el Castellón», por lo que se deduce de sus palabras que no renuncia incluso a conseguir el ascenso directo.

Además, el jugador hizo autocrítica y reconoció que en algunos encuentros «no estuve muy bien», aunque destacó que en un equipo tan dominador como la Unión Deportiva «como portero tienes que saber que no tienes mucho trabajo durante un partido», justo lo contrario a lo que le sucedió a Ander Cantero, guardameta del Burgos, en el anterior encuentro en casa, como gran artífice del 0-0 final.

El equipo grancanario confía en romper esa mala racha ante el Castellón y el guardameta croata destacó del próximo oponente que es «muy fuerte», como lo prueba el hecho de que lleve seis encuentros consecutivos sin encajar ningún gol.

También destacó que cuentan «con gente muy rápida arriba», por lo que vaticina un choque «muy difícil», pero también lo será «para ellos» como visitantes del Estadio de Gran Canaria.