Retiran 1.200 kilos de residuos en Las Palmas de Gran Canaria tras la Nochebuena

Noche sin incidencias para los equipos de emergencias en Las Palmas de Gran Canaria. Los equipos de limpieza han retirado 1.200 kilos de residuos tras las celebraciones de Nochebuena

Tras la Nochebuena, Las Palmas de Gran Canaria ha realizado balance de las incidencias. Ha sido una noche tranquila en la capital grancanaria para los equipos de emergencias.

Mas de 1.200 kilos de residuos se han retirado en Las Palmas de Gran Canaria en los trabajos nocturnos que continuaban a primera hora de la mañana por las calles de la ciudad / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

84 personas y 28 vehículos, que emplearon 320.000 litros de agua han participado en el dispositivo especial de limpieza puesto en marcha para la recuperación de la ciudad tras las celebraciones navideñas.

Este año se han recogido 200 kilos de residuos menos que en 2024 / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Los trabajos de limpieza se organizaron en torno a las principales calles de la ciudad, especialmente en las zonas de mayor actividad comercial y ocio nocturno como Vegueta, Triana, Mesa y López, el Puerto o Siete Palmas.

Nochebuena sin incidentes

La Nochebuena se ha desarrollado con normalidad en materia de seguridad, sin que se hayan producido incidencias de consideración ni actuaciones relevantes por parte de los servicios municipales.

Con motivo de la campaña navideña, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantiene activo un dispositivo especial de seguridad y movilidad que se extiende desde comienzos de diciembre hasta el periodo de rebajas. Este operativo contempla el refuerzo de la presencia policial y de los servicios de emergencia en zonas comerciales, de ocio y en aquellos espacios que concentran una mayor afluencia de personas.

El plan incluye actuaciones específicas para garantizar la fluidez del tráfico, con especial atención a los horarios de mayor actividad, así como controles preventivos de seguridad vial, vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas municipales y apoyo a grandes eventos.

Asimismo, se intensifica la coordinación entre Policía Local, Agentes de Movilidad, Protección Civil y el resto de recursos municipales para adaptar la respuesta operativa a las necesidades de cada momento y asegurar el normal desarrollo de las actividades propias de estas fechas.