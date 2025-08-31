La Aemet prevé algunas lluvias en el norte y más sol en el sur del Archipiélago

Domingo de contrastes en Canarias en cuanto al tiempo se refiere. Mientras en el norte de las islas de mayor relieve podrían aparecer lloviznas dispersas, el sur disfrutará de más horas de sol. Por otro lado, el alisio cobra protagonismo. Soplará con fuerza en muchas zonas y dejará rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, especialmente a última hora de la jornada. Quienes vivan en áreas expuestas al viento deberán extremar precauciones con toldos, sombrillas o elementos al aire libre.

Temperaturas estables y mar agitado

Las temperaturas apenas variarán, aunque en algunos puntos del sur y oeste las máximas podrían subir ligeramente. En las costas, los termómetros se moverán en valores agradables, cercanos a los 28 grados. En medianías, el ambiente será algo más fresco, sobre todo en las primeras horas.

El mar también mostrará carácter. Se esperan marejadas con olas de hasta dos metros y viento del norte o noreste que puede complicar la navegación. Se recomienda a bañistas y deportistas acuáticos extremar la precaución y atender siempre a la señalización.