Domingo de mucha ambiente y de compras navideñas en las islas

En cuanto a las zonas más visitadas en estas compras navideñas, se encuentran los centro comerciales, zonas comerciales abiertas y los pequeños comercios

Informa. Isaías Santana / Javier Almeida

Un puente, en el que ya se nota la cercanía de las Navidades y que muchos utilizan para ir de tiendas y hacer así las compras navideñas. Por esta razón, muchos comercios han abierto en todas las islas.

Ventas en las islas por navidad

Domingo también de mucho ambiente en las ciudades de las islas. Muchos son los que aprovechan los comercios abiertos durante esta navidad para comprar. De hecho, las ventas según las cámaras de comercio están siendo buenas.

Además, se prevé que las ventas aumenten entre un 6 o un 7% más que el mismo periodo del pasado año. Los sectores más beneficiados son textil, hogar, electrónica y juguetería. En cuanto a las zonas más visitadas, se encuentran los centro comerciales, zonas comerciales abiertas y los pequeños comercios, que durante estas semanas también aumentan sus ventas.

Cabe destacar que el gasto extra por persona durante las Navidades rondará en torno a los 600€