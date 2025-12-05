Amigos y familias tienen este largo fin de semana un amplio programa de actividades en la «Ciudad de la Navidad», en el parque Santa Catalina

«Ciudad de la Navidad» en el parque Santa Catalina. Imagen Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La Navidad en Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado y su programa de actos se deja notar en los espacios engalanados e iluminados con millones de bombillas led y decorados espectaculares. Si la noche del encendido en Santa Ana con el gran espectáculo que terminó con el concierto de Nia llenó la icónica plaza de Vegueta; el concierto de Los Salvapantallas en Santa Catalina congregó a un numeroso público ávido de corear y bailar con el ritmo de la banda grancanaria.

Principio de un intenso programa que reunirá a grupos de amigos y familias en torno a sus espacios. Solo este fin de semana, la «Ciudad de la Navidad», nombre que agrupa el conjunto de posibilidades de ocio que Santa Catalina ofrece, contará con tres conciertos más y varias sesiones con djs de referencia.

Música en la «Ciudad de la Navidad»

Las versiones de Última Parada se pondrán a disposición de sus seguidoras y seguidores el viernes 5, a las 21:00 horas; los ritmos de Tabaiba y Kilombo Improvisado, el primero nominado a Mejor Disco de Raíz en los pasados Premios Canarios de la Música por su trabajo Mestizo, y el segundo ganador del ‘Premio Isla’ en la categoría Superfavorito que le otorgó pase directo al Granca Live Fest, llegarán el festivo sábado 6 de diciembre en un programa doble que contempla el primer concierto a las 20:00 horas y el segundo a las 21:30 horas.

Esos días, viernes, sábado y domingo, el hilo musical correrá a cargo de diferentes djs entre los que están Dj Ray López, Línea Dj y Dj Estro. Los profesionales de las mezclas estarán siempre entre 19:00 y 19:30 horas, en función del día.

Otra cita a tener en cuenta y que se promociona en las redes sociales de los implicados es la grabación del especial navideño de Tenderete. El programa se realizará el 5 de diciembre a las 21:00 horas en la plaza de España con Los Gofiones y ha invitado a todo el que quiera unirse a que acuda a partir de las 20:00 horas.

Talleres y otros eventos

Además de conciertos, este primer fin de semana, el recinto navideño ofrecerá talleres, normalmente los sábados a las 17:30 horas y los domingos a las 11:00 horas, aunque el primer domingo de programa se suma también el concurso de tarjetas navideñas que tendrá lugar a las 17:30 horas.

El primer encuentro de manualidades invitará a las y los participantes a diseñar y crear una singular bota de Papá Noel con fieltro, goma eva y otros materiales; el segundo consistirá en imaginar y hacer real botes de Navidad con sus particulares figuras, nieve artificial y una gran variedad de elementos decorativos. Por último, el concurso de tarjetas premiará la creatividad de las y los pequeños talentos que se hayan inscrito en las dos categorías del concurso: 4 a 8 años y 9 a 11 años.

Estas son solo algunas de las opciones de entretenimiento en este puente de diciembre. Según ha indicado el Consistorio capitalino en un comunicado, los espectáculos lumínicos ocuparán Santa Ana, Triana y La Puntilla cada día a las 19:30 horas y fines de semana también a las 20:30 horas.

El mercadillo navideño, la pista de patinaje y las atracciones de feria, así como la zona gastronómica de Santa Catalina estarán abiertas en los horarios establecidos: el mercado, los lunes y viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas; los martes, miércoles y jueves solo de tarde, de 16:00 a 21:00 horas; y los fines de semana en horario corrido de 11:00 a 21:00 horas, los sábados, y de 11:00 a 18:00 horas, los domingos; la feria funcionará de lunes a jueves de 16:30 a 21:30 horas, los viernes de 16:30 a 23:00 horas, los sábados de 11:00 a 23:00 horas y domingos de 11:00 a 21:30 horas.