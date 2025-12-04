El espectáculo del encendido navideño de la capital grancanaria comenzará este jueves a las 20:00 horas en la plaza de Santa Ana con una obertura de 15 minutos

Concierto de Nia Correia en la inauguración del encendido navideño de Las Palmas de Gran Canaria. Imagen Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria inaugura el encendido navideño este jueves, 4 de diciembre, con una cuenta atrás oficiada por la alcaldesa, Carolina Darias. A las 20:00 horas comenzará el espectáculo que contempla espectaculares sorpresas visuales y musicales. Y es que este alumbrado oficial que, simbólicamente, iluminará la ciudad al completo, contará con el talento de la grancanaria Nia Correia en un concierto final y con la participación del tinerfeño David Afonso, así como con un nutrido grupo de alumnas y alumnos de Enseñanzas Artísticas Alexia Rodríguez.

La plaza de Santa Ana partirá de la oscuridad absoluta para ir poniendo el foco en los diferentes personajes y reinos que convergen esa noche, todo un universo navideño que se acompañará de juegos de luces, proyecciones y pirotecnia.

Después de la obertura, la alcaldesa iniciará la cuenta atrás con una de las estrellas de la noche y con las voces del público que se sumen al momento y, ya con la plaza completamente iluminada, el escenario será para Nia Correia que ofrecerá un emocionante concierto navideño en el que no faltarán temas que pertenecen al imaginario colectivo, también letras que hablan de esperanza y de sentimientos compartidos.

Una noche especial y diferente, ya que uno de los cambios significativos para Josué Quevedo es la obertura de 15 minutos que conduce al encendido.

Ciudad de la Navidad

El parque Santa Catalina, decorado con árboles, decenas de cascanueces, caballitos de carrusel, figuras con formas de piruleta y arcos y motivos ornamentales transitables con tecnología LED, tal y como se ha anticipado, contará con un coqueto mercado navideño con 70 casetas de madera que ofertan un variado catálogo de productos como regalos, juguetería, decoración, libros, música, bisutería, ropa, complementos, cosmética o repostería; así como con una feria atracciones, una pista de patinaje sobre hielo, una zona gastro, el escenario que acogerá diferentes propuestas musicales y culturales, y una «Casa de la Navidad» que abrirá a partir del sábado.

Este parque temático que se levanta en el recinto ha sido vestido con nuevos elementos recién adquiridos o instalados, como el conjunto de 3 tipis de 8 metros de alto y 10 metros de diámetro que integran el mencionado hogar navideño que invitará a los visitantes a adentrarse en la casa de Papá Noel. Pero, sobre todo, destaca el uso de una gran parte de materiales reciclados y reutilizados de otros eventos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Todo ello para sonreír, soñar, brillar y cantar como recordarán los cuatro grandes paneles que forman parte del inventario municipal y que volverán a formar parte de la estampa navideña.

Feria de Navidad

En lo que respecta a la feria, está instalada en la zona de El Refugio con once atracciones donde no faltan la noria, los cochitos de choque o el ratón vacilón, entre otras divertidas propuestas para las familias. Además, para evitar cruzar la vía con el tránsito de vehículos, se ha instalado un puente elevado que conecta la feria de atracciones directamente con la trasera del parque Santa Catalina.

Será ahí donde tendrá lugar un amplio programa de actividades diseñado por el Consistorio pensado para vivir en familia y para todo tipo de públicos.