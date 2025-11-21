Arrecife inaugura el encendido navideño

La capital de Lanzarote da la bienvenida a la Navidad con una iluminación especial para estas fiestas al ritmo de música y pasacalles

Arrecife ha dado la bienvenida a la Navidad con el encendido especial para estas fiestas. Un pasacalles ha recorrido las principales calles de la capital lanzaroteña poco antes del espectáculo de luces en las Cuatro Esquinas.

Alcalde de Arrecife, Yonathan de León.

El gobierno capitalino ha preparado el encendido en la Zona Comercial Abierta como preámbulo a unos días que darán protagonismo a los más pequeños con varias actividades musicales y de ocio.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León ha dado el pistoletazo de salida a las próximas fiestas con el acto simbólico de encendido en la zona de La Plazuela.

Iluminación en todos los barrios

De León ha destacado que «por primera vez, la ambientación de adornos e iluminación navideña llega a todos los núcleos urbanos de la ciudad». Las guirnaldas luminosas se distribuyen desde Argana Alta hasta la zona del frente marítimo, hasta Lloret hasta La Concha.

El acto oficial del encendido se ha adelantado una semana al tradicional primer fin de semana de adviento. El consistorio ha organizado «numerosas propuestas» para estas fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes.

Uno de los actos más esperados es el estreno de la renovada plaza de Las Palmas, junto a la iglesia de San Ginés, previsto para la próxima semana.