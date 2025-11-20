Santa Cruz de Tenerife ilumina la Navidad

Más de cien actividades protagonizan la agenda de Navidad en Santa Cruz de Tenerife que acaba de inaugurar el encendido extraordinario en todas sus calles

Informa: RTVC.

Santa Cruz de Tenerife inaugura el alumbrado navideño con más de cuatro millones de bombillas led. Este encendido es el pistoletazo de salida de una agenda con más de cien actividades para las fiestas navideñas.

Informa: Nerea de Ara.

Una iluminación que la componen 92.000 metros de guirnaldas; 2.172 motivos decorativos; 119 arcos, y 400 ubicaciones iluminadas en total. Para este montaje, el consistorio ha invertido 900.000 euros.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, acompañado de otros concejales ha accionado el interruptor que ha encendido la iluminación en todo el municipio.

La plaza de La Candelaria ha acogido este esperado acto donde Bermúdez ha estado acompañado por cinco niños del Consejo Municipal de Infancia, uno por cada distrito de la capital tinerfeña.

Danza, Jazz, cine, deportes y fiestas populares protagonizan una amplia variedad de propuestas para todas las edades.

Actuaciones en el encendido

La iluminación de tecnología LED ha sido repartida entre más de 400 ubicaciones por todos los rincones de la ciudad.

Durante el encendido ha actuado la Banda Municipal de Música y los cantantes Jadel, Cristina Ramos, Diana Navarro y Serafín Zubiri.

José Manuel Bermúdez, ha destacado que Santa Cruz “es una ciudad viva, abierta y diversa; una ciudad que late con fuerza, que mira hacia el futuro sin olvidar sus tradiciones y que se transforma cuando llega esta época del año”.

Bermúdez aprovechó la ocasión para invitar a vecinos y vecinas de otros municipios “a que visiten nuestra ciudad en estas semanas en las que vamos a disfrutar de unas calles iluminadas y repletas del color de la Navidad”.

El alumbrado navideño de Santa Cruz de Tenerife han asegurado que se consolida como uno de los mayores atractivos turísticos de Canarias.

Todo el programa de las Fiestas de Navidad y Reyes se pueden consultar en las web: www.santacruzdetenerife.es y www.fiestasdesantacruz.com.