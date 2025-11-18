El próximo jueves 20 de noviembre, a las 19:30h, se realizará el encendido del alumbrado navideño en la plaza de La Candelaria

Informa: RTVC

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas de Santa Cruz, ha presentado este martes su programa de actos de cara a la Navidad. Una programación con más de un centenar de actividades en la que participarán «todas las áreas de municipales y los cinco distritos de la capital», según ha detallado el alcalde José Manuel Bermúdez.

Durante la presentación, Bermúdez detalló que el programa «contempla actividades culturales, musicales, deportivas, festivas y solidarias«. El objetivo es «tener una ciudad animada, de la que los chicharreros puedan disfrutar, pero también el resto de personas que nos visitan».

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha destacado que «el alumbrado de este año ha tenido una inversión de más de 900.000 euros y abarca más de 400 ubicaciones del municipio«. Tarife detalló que el alumbrado «está compuesto por 2.172 motivos luminosos en farolas, 119 arcos transversales, 92.000 metros de guirnaldas y 86 elementos de suelo».

Actos para toda la familia

El próximo jueves 20 de noviembre se iniciarán los actos navideños con el encendido del alumbrado. Será a las 19:30 horas en la plaza de La Candelaria, en un acto en el que también habrá música en directo y espectáculo de luces.

El programa contempla actos como los tradicionales conciertos de Los Fregolinos, Banda Militar, grupos folclóricos o el concierto Disney de Los Cantadores. También se realizará la entrega de premios del concurso de Belenes; se establecerá el mercado de artesanos de Santa Cruz de Tenerife, en la Plaza de España; o se abrirá el mercadillo de Navidad en la Alameda del Duque de Santa Elena, entre otras actividades.