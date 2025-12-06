De esta forma, Domínguez ha resaltado que esta jornada «nos invita a reconocer el valor de nuestras instituciones, la importancia del respeto a la ley

Vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez.

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha felicitado la jornada festiva de este sábado, 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, una festividad en la que, cada año, «renovamos» el compromiso con «los principios que dieron forma» al marco democrático.

«Esta fecha nos invita a reconocer el valor de nuestras instituciones, la importancia del respeto a la ley y la responsabilidad compartida de construir una sociedad más justa, plural y cohesionada», ha señalado en un mensaje en su cuenta oficial de ‘X’.

De esta forma, el vicepresidente canario ha resaltado el poder de los valores de «convivencia, diálogo y participación», que son los que, en definitiva, «inspiran».