ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Domínguez: «una jornada para renovar el compromiso con los principios democráticos»

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

De esta forma, Domínguez ha resaltado que esta jornada «nos invita a reconocer el valor de nuestras instituciones, la importancia del respeto a la ley

Vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez.

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha felicitado la jornada festiva de este sábado, 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, una festividad en la que, cada año, «renovamos» el compromiso con «los principios que dieron forma» al marco democrático.

«Esta fecha nos invita a reconocer el valor de nuestras instituciones, la importancia del respeto a la ley y la responsabilidad compartida de construir una sociedad más justa, plural y cohesionada», ha señalado en un mensaje en su cuenta oficial de ‘X’.

Vicepresidente canario

De esta forma, el vicepresidente canario ha resaltado el poder de los valores de «convivencia, diálogo y participación», que son los que, en definitiva, «inspiran».

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Tres personas heridas tras la colisión entre un coche y una moto en La Orotava

Calima, lluvias débiles y prealerta por fenómenos costeros para este sábado en las islas

Maduro ofrece a los países vecinos acuerdos de cooperación policial para luchar contra el crimen organizado

El Festival Internacional del Cuento de Los Silos abre su XXX edición

Incendio en el antiguo Hotel Callao Sport de Adeje

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025