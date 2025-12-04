El vicepresidente de Canarias asegura que el Gobierno «ni ha hecho un estudio ni se va a hacer» respecto a la posibilidad de que haya tierras raras en Fuerteventura

El vicepresidente canario, Manuel Domínguez, ha afirmado este jueves que «puede haber una oportunidad» en el estudio para la posible explotación de tierras raras en profundidad pero ahí «se nos va la competencia de la comunidad autónoma», puesto que corresponde al Estado.

En respuesta a una pregunta del parlamentario de Vox, Nicasio Galván, el también consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos ha reiterado en comisión parlamentaria que el Gobierno de Canarias ni ha hecho un estudio ni se va a hacer respecto a la posibilidad de que haya tierras raras en Fuerteventura.

Un asunto tratado «con mucha demagogia»

Ahora si se trata de tierras raras en profundidad «ahí puede haber una oportunidad que el Estado debe analizar», ha precisado Domínguez, para quien respecto a la posibilidad de que haya este tipo de material en Fuerteventura se ha tratado «con mucha demagogia».

Además, ha recordado Manuel Domínguez, hubo que «retomar» el concurso para la adjudicación de la geotermia porque el Gobierno central planteó un conflicto de intereses respecto a las cuadrículas que se habían diseñado en el mar en La Palma.

Nicasio Galván ha puntualizado que las tierras raras a 3.000 metros de profundidad son «el centro» de la reunión entre los gobiernos español y marroquí mientras que en Canarias «estamos obviando lo que está en la superficie de Fuerteventura». Al final se investigará, ha señalado el diputado de Vox, porque este asunto es prioritario para Europa, para añadir que le sorprende que se hable de la posibilidad de explotar minerales a 3.000 metros de profundidad cuando no hay aún tecnología para hacerlo y se rechace hacer un estudio sobre las tierras raras en superficie en Fuerteventura.

«Estamos haciendo el tonto», ha concluido el parlamentario, para quien la explotación de tierras raras supondría diversificar la economía canaria, generar salarios altos, acceder a la industria de refinado de este tipo de material y traer la industria de electrónica, microchips, imanes para molinos de energía eólica, medicina, automoción, defensa y seguridad.

Para el viceconsejero autonómico, la diversificación económica debe efectuarse a través de actividades vinculadas al menor consumo posible de territorio, como los videojuegos, la música, el cine, la industria aeronaval y espacial y las renovables, particularmente las situadas «offshore».