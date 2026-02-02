Los blanquiazules consiguieron varios títulos de campeones autonómicos, así como subirse al podio con marcas personales en las distintas pruebas

Dominio del Tenerife CajaCanarias en el Campeonato de Canarias de Lanzamientos Largos / Tenerife CajaCanarias

El Tenerife CajaCanarias firmó una actuación sobresaliente en el Campeonato de Canarias de Lanzamientos Largos, celebrado los días 31 de enero y 1 de febrero en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria, con varios campeones autonómicos, presencia constante en los podios y una importante mejora de marcas individuales.

Campeones masculinos

En el apartado absoluto, el club volvió a imponer su peso competitivo con el triunfo del plusmarquista nacional Yasiel Sotero en Disco (2 kg), proclamándose campeón de Canarias tras un mejor lanzamiento de 57,22 metros. En la misma prueba, Jesús González completó una gran actuación al lograr la segunda posición con 43,75 metros. Por su parte, Damián González fue el segundo clasificado en Martillo (7,260 kg) con un mejor intento de 41,22 metros.

Campeonas femeninas

También subió a lo más alto del podio Paula Jubera, campeona absoluta de Disco (1 kg) con un registro de 36,36 metros, mientras que Noelia González se proclamó campeona de Canarias en Martillo (4 kg) gracias a un lanzamiento de 41,99 metros. Además, Sofía Capitán volvió a mostrar su progresión al lograr la segunda posición absoluta en la misma prueba, siendo primera sub20 y estableciendo una nueva mejor marca personal con 39,59 metros.

Categoría sub16

En categoría sub16, Pablo Hernández firmó otra de las actuaciones destacadas del fin de semana al proclamarse campeón de Canarias de Disco (1 kg) con 45,39 metros, logrando además su mejor marca personal. El bloque de podios se completó con Miguel Díaz, subcampeón sub20 en Martillo (6 kg) con 61,25 metros.