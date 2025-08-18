Salvar tres vidas entre baño y baño

Si esta semana te encuentras en Las Canteras y cumples con los requisitos, puedes donar sangre sin mucho esfuerzo, un gesto que puede salvar hasta tres vidas por persona

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) instala desde este lunes una unidad móvil de donación en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en la calle Tenerife, esquina calle Albareda, en la zona de la playa de Las Canteras. Esta campaña se desarrollará hasta el miércoles 20 de agosto, con el objetivo de facilitar el acceso a la donación y reforzar las reservas de sangre en pleno periodo estival. Así que si estás cerca estos días, es una buena oportunidad para tener un gesto solidario y donar sangre. Con este pequeño esfuerzo, cada persona puede salvar hasta tres vidas.

Repasamos los horarios y requisitos para que todo sea más fácil.

Horarios

El horario de atención a la población donante será este lunes y martes de 10:00 a 14:00 y de 16:45 a 21:00, mientras que el miércoles será de 10:00 a 14:00 y de 16:45 a 20:45 horas.

Con la llegada del verano, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia apela a la solidaridad de la ciudadanía, destacando la necesidad de mantener las donaciones de sangre durante esta época del año. El objetivo de estas jornadas de donación es sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de donar sangre de forma regular para mantener un nivel óptimo de reservas y asegurar el suministro a los centros hospitalarios durante los meses de verano.

Requisitos para donar

Para poder ser donante de sangre hay que cumplir unos requisitos indispensables. Se debe tener entre 18 y 65 años (hasta sesenta si es su primera donación), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. Del mismo modo, ante cualquier duda se puede llamar al teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 o a través de la web.efectodonacion.com.

Puntos fijos de donación en Gran Canaria

Si la unidad móvil de Las Canteras no te viene bien, existen puntos fijos de Hemodonación. Se puede acudir a donar sangre a la sede provincial situada en la calle Alfonso XIII, número 4, de Las Palmas de Gran Canaria (barrio de Arenales). Está disponible de 9:15 a 14:15 y de 15:15 a 20:30 horas, excepto festivos.

En el municipio de Santa Lucía de Tirajana, el punto fijo está ubicado en el anexo al Centro de Salud de Vecindario. El horario es los lunes y jueves de 10:15 a 13:15 y de 17:15 a 20:15; el martes y miércoles de 17:15 a 20:15 y el viernes de 10:15 a 13:15 horas.

La población también se puede dirigir a otros puntos de la Red Transfusional Canaria (sin cita previa), como el Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias, de lunes a viernes, de 10:30 a 13:30. El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, de lunes a viernes, de 8:30 a 19:30. Y el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde se puede donar de lunes a viernes de 10:00 a 19:30 horas, salvo festivos. Todos estos centros hospitalarios cuentan con un vado para donantes.

Por último, en el Hospiten Roca San Agustín, se puede donar con cita previa telefónica, llamando al 928 301 012 (opción 8), el martes y miércoles, de 8:00 a 14:00 horas (excepto festivos).