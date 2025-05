“Donde Alberto”, ganador del mejor zaperoco de Santa Úrsula

El local gana el primer premio del concurso municipal tras una votación popular con más de mil participantes y 21 cafeterías inscritas

La campaña ‘Un leche y leche, por favor‘ contó con la participación de 21 establecimientos. Foto: Archivo

La cafetería “Donde Alberto” ha sido la ganadora del concurso al mejor zaperoco del municipio tinerfeño, una votación popular organizada por el Ayuntamiento de Santa Úrsula en el marco de la campaña de dinamización comercial Un leche y leche, por favor. La iniciativa, que buscaba impulsar el comercio local a través de una de las bebidas más tradicionales de Canarias, reconoció también a Omelet y a David Rodríguez Pastelería, que obtuvieron el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Alberto Correa, propietario de la cafetería ganadora, lleva 21 años al frente de este negocio familiar, ubicado en el centro del municipio. En una entrevista concedida a la Radio Canaria, Correa ha asegurado que la clave del Zaperoco está en “el cariño, el buen producto y el compromiso de un equipo entregado”. Ha comentado también que “en este local no solo se viene a tomar café, se viene a compartir y hay gente que viene todos los días desde hace años”.

Esta propuesta impulsada por el Consistorio reunió más de 1.000 votos y la participación de 21 establecimientos del municipio. Además, se premió la participación ciudadana con el sorteo de tres bonos consumo valorados en 100 y 50 euros para disfrutarlos en locales de Santa Úrsula.

Alberto Correa y Elisa Hernández participan en una entrevista con Carolina Armas. Foto: RTVC

«Aquí se respira familiaridad»

Sobre el ambiente de la cafetería, Correa destaca la conexión con los clientes: “Aquí se respira familiaridad, vienen cada día las mismas personas. A veces tenemos cola desde las 9 de la mañana y eso me honra como empresario”. Además, a quienes aún no han probado su zaperoco, les lanza una invitación directa: “No saben lo que se pierden«.

Desde el área de Comercio, la concejala Elisa Hernández, quien también atendió los micrófonos de la Radio Canaria, ha destacado la buena acogida de la campaña, señalando que “el atractivo gastronómico de esta iniciativa ha servido como escaparate para que los negocios mostraran sus propias versiones del zaperoco, que ya se han convertido en un reclamo más para vecinos y visitantes”.