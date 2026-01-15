La cerveza canaria Dorada sorprende en Santa Cruz de Tenerife con una campaña que viaja al año 1.a.C. y pone a Aarón Gómez y Lucrecia al frente del Carnaval

Dorada reinventa los orígenes del Carnaval con ritmo latino y mucho humor. Cervecera de Canarias

Dorada da el pistoletazo de salida al Carnaval de Santa Cruz con una campaña que combina tradición, música y creatividad. Bajo el lema “A nuestro ritmo se baila mejor”, la marca transporta al público al año 1.a.C. (antes de Carnaval), imaginando un Imperio Romano donde el ritmo latino y el espíritu carnavalero nacen en Canarias para conquistar el mundo.

El spot, protagonizado por Aarón Gómez como el emperador A Gusto César y la concejala de fiestas Lucrecia, mezcla humor, teatro y música: son, salsa, bachata, merengue y pachanga llenan de energía la historia ficticia que celebra la esencia del carnaval. Además, Dorada incorpora inteligencia artificial para crear fondos y ambientes, manteniendo un equilibrio entre innovación y cercanía.

El Carnaval como patrimonio emocional

Naveen Mehra, consejera delegada de Compañía Cervecera de Canarias, destacó que “Dorada lleva más de 80 años formando parte de la vida de los canarios y canarias; el Carnaval no es solo un evento, es patrimonio emocional”. Por su parte, el alcalde José Manuel Bermúdez invitó a todos a vivir el inicio oficial de la fiesta con la Gala inaugural y el sorteo del orden de participación de las candidatas a Reina del Carnaval.

Como es tradición, Dorada lanza su edición especial de carnaval, con 700.000 latas y 730.000 botellas retornables, ilustradas con personajes icónicos de la fiesta. Los envases son reciclables, reforzando su compromiso con la sostenibilidad en uno de los momentos más esperados del calendario festivo de Canarias.