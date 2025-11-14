La DGT determinó que incumplen la normativa vigente

Más del 70 % de las guaguas de transporte escolar de Canarias sometidas a controles en la última campaña especial de vigilancia realizada por la Dirección General de Tráfico (DGT) fue objeto de denuncias por incumplir la normativa vigente, informó este viernes la Delegación del Gobierno.

Dos de cada tres guaguas escolares controladas en Canarias reciben denuncias / Archivo RTVC

En esa operación especial, desarrollada entre los días 20 y 24 del pasado mes de enero, se registraron 362 vehículos de transporte escolar del archipiélago, de los que 259 (el 71,54 %) recibieron denuncias, frente a solo 103 que no recibieron.

Distracciones e irregularidades administrativas

En el caso concreto de las denuncias tramitadas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, la mayoría estuvieron generadas, como viene siendo habitual en las últimas campañas, por irregularidades administrativas.

Entre ellas, no disponer de la preceptiva resolución de la autorización especial para realizar transporte escolar o no tener suscrito el seguro obligatorio de responsabilidad civil que exige la ley, detalla.

La Delegación del Gobierno revela que la proporción de guaguas escolares sancionadas en las islas fue muy superior a la que se registró, de media, en el conjunto de España, donde 6.621 vehículos salieron inspeccionados y 1.789 recibieron denuncias por incumplir algún precepto de la normativa, el 27 %.

Estas cifras se publicaron este viernes con motivo de una nueva campaña de control del sector actualmente en marcha, que comenzó este lunes y finalizará el domingo.

Los siniestros más habituales en los que se ven involucradas las guaguas escolares están causados principalmente por circular a una velocidad inadecuada o por distracciones, según subrayan las diversas instituciones que participan en esta campaña.

También se están realizando controles de alcohol y otras drogas entre los conductores y, debido a la importancia que tiene el cinturón de seguridad en caso de accidente, se presta especial atención al uso de éstos en aquellas guaguas escolares que los lleven instalados.