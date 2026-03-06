Los empresarios canarios formaban parte de un grupo de seis isleños desplazados por trabajo, mientras varios españoles siguen intentando abandonar el país

Dos canarios que se encontraban en Dubái por motivos de negocios lograron regresar este viernes a Gran Canaria.

Los empresarios formaban parte de un grupo de seis isleños desplazados por trabajo. Sus familias los recibieron en el aeropuerto tras varios días marcados por la incertidumbre.

Los afectados aseguran vivir una sensación agridulce tras su regreso. Se muestran aliviados por haber podido salir del país, aunque recuerdan la tensión vivida durante los últimos días.

Dos canarios regresan a Gran Canaria tras salir del conflicto en Dubái. RTVC

Dos realidades

Explican que allí conviven dos realidades: una aparente normalidad diaria y la angustia que generan las alertas, los misiles y las explosiones.

También destacan la preocupación por las personas que aún permanecen en la zona. Señalan que muchos españoles continúan intentando conseguir un billete para abandonar el país.

Según relatan, cada día resulta más complicado salir mientras el conflicto sigue aumentando.