Ambos ciclistas fueron atendidos por el SUC y trasladados al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y al Hospital Universitario de Canarias

Dos ciclistas han resultado heridos de diversa consideración tras sufrir un accidente en Santa Cruz de Tenerife, cuando circulaban por la Avenida de San Andrés, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias de Canarias, Cecoes-112.

Imagen archivo RTVC.

El incidente tuvo lugar este domingo cerca de las 10 de la mañana. En ese momento, los servicios de emergencia recibieron el aviso y movilizaron al Servicio de Urgencias Canario (SUC). Además de a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Momento inicial de la asistencia

El personal sanitario se encontró en el lugar con un hombre de 62 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba diversos traumatismos de pronóstico moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

También a una mujer de 45 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba varias contusiones con carácter leve. Fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.