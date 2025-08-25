Un hombre y una mujer han fallecido este domingo tras ser atropellados por un vehículo que se salió de la vía en la carretera GM-1 en Valle Gran Rey (La Gomera). El coche impactó contra una vivienda

Dos fallecidos tras ser atropellados por un vehículo que se salió de la vía en La Gomera.Imagen de archivo.1-1-2 CANARIAS

El atropello tuvo lugar a la altura de Arure. Hasta allí, se desplazaron los servicios de emergencias tras recibir un aviso a las 18:53 horas de que un vehículo se había salido de la vía y había impactado contra la pared de una vivienda. El coche atropelló a dos personas que se encontraban en el exterior.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó tres ambulancias y un helicóptero medicalizado. También acudieron al lugar un médico y un enfermero del centro de Atención Primaria. Hasta el lugar del accidente se desplazaron también bomberos de Valle Gran Rey, personal de Protección Civil, Medio Ambiente y Guardia Civil.

Los recursos sanitarios confirmaron el fallecimiento de las dos personas atropelladas que se encontraban fuera de la vivienda, al presentar lesiones incompatibles con la vida.

Una mujer fue trasladada en helicóptero en estado crítico

Los sanitarios también asistieron a los ocupantes del vehículo. Uno de ellos, una mujer, con lesiones graves, que tuvo que ser trasladada en el helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife. La mujer ingresó en estado crítico.

El conductor del vehículo presentaba un traumatismo en cadera de carácter moderado. Fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de La Gomera.

El equipo del SUC y Atención Primaria evaluaron y atendieron a varias personas que presenciaron el accidente y que presentaban crisis de ansiedad.

Los recursos de emergencias que se desplazaron al lugar del accidente colaboraron en asegurar la zona y en la toma de tierra del helicóptero.

La Guardia Civil se encargó de las diligencias correspondientes.