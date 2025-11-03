ES NOTICIA

El vuelco de un vehículo en Arona deja dos heridos de diversa gravedad

RTVC / Europa PRESS
Los dos afectados por el vuelco de un vehículo en Arona han sido trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur

Dos ambulancia del Servicio de Urgencias Canario.
El vuelco de un vehículo en Arona deja dos heridos de diversa gravedad. Fotografía: Europa Press

Durante la madrugada de este lunes, dos hombres de 36 y 50 años han resultado heridos de diversa gravedad tras la salida de vía y vuelco del vehículo en el que circulaban. El suceso ocurrió en la carretera TF-66 a su paso por Arona (Tenerife), en torno a las 04:41 horas de la madrugada, tal y como ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Hasta el lugar del incidente se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Al llegar a la zona, se comprobó que el hombre de 36 años presentaba un traumatismo craneoencefálico de carácter moderado. También se asistió al varón de 50 años, quien presentaba policontusiones de carácter leve. Ambos heridos han tenido que ser trasladados en ambulancias al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Agentes de la Guardia Civil también se desplazaron hasta la zona para instruir las diligencias correspondientes. Miembros del Servicio de Mantenimiento de Carreteras realizaron labores de limpieza de la vía.

