Dos hombres están heridos graves tras chocar su coche con una vivienda en Candelaria, en Tenerife

RTVC / EFE
RTVC / EFE

El accidente se produjo la mañana de este miércoles en la plaza de Araya en Candelaria

Accidente Candelaria
Imagen: 112 Canarias

Dos hombres de 72 y 74 años han resultado heridos de carácter grave tras la colisión de un automóvil con una vivienda en la plaza de Araya, en Candelaria, en Tenerife), según ha confirmado el Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno de Canarias.

Ambos hombres presentaban en el momento inicial de la asistencia politraumatismos de carácter grave y se les trasladó en una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de Canarias en un caso y al Hospital de La Candelaria en otro.

El accidente se produjo pasadas las 12 de la mañana

El choque se produjo pasadas las doce de la mañana, cuando el 112 recibió la alerta informando de ello, por lo que movilizó los recursos necesarios.

Al llegar, los bomberos comprobaron que no había nadie en el interior de la casa y realizaron el rescate de los dos ocupantes del vehículo, que resultaron heridos tras la colisión y también por la caída del techo de la vivienda sobre el coche. La Policía Local realizó el atestado correspondiente.

