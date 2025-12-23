Dos incendios en una noche en el sureste de Gran Canaria

Dos motos y un coche en Santa Lucía de Tirajana y Agüimes, respectivamente, mantuvieron en la noche de este lunes activos a los bomberos, que tuvieron que intervenir rápidamente por la cercanía de otros vehículos e inmuebles

Los bomberos intervinieron durante la noche de este lunes en dos incendios de vehículos registrados en los municipios de Santa Lucía de Tirajana y Agüimes, sin que en ninguno de los casos se produjeran daños personales.

Coche quemado en Santa Lucía de Tirajana

Santa Lucía de Tirajana

El primero de los incidentes tuvo lugar en el Valle de la Corredera, número 13, en Santa Lucía de Tirajana, donde se incendió un turismo Fiat Panda.

La cercanía a inmuebles hizo que los bomberos actuasen rápidamente en el coche quemado en Santa Lucía de Tirajana

El fuego obligó a una rápida actuación debido a la proximidad de otros vehículos y viviendas. Los efectivos de Bomberos de Gran Canaria, con base en el parque de Arinaga, lograron sofocar las llamas empleando aproximadamente 2.500 litros de agua. En el lugar también estuvieron presentes agentes de la Guardia Civil y la Policía Local. La intervención finalizó a las 00:25 horas.

Dos motos en Agüimes

Horas más tarde, ya de madrugada, los bomberos fueron requeridos por un incendio que afectó a dos motocicletas en la calle Jara, en el Polígono Industrial de Arinaga, junto a la nave Rumba, en el municipio de Agüimes.

Motos quemadas en Agüimes

Aunque no se registraron heridos, el humo generado afectó parcialmente a viviendas situadas en la parte alta de la nave industrial. El fuego fue extinguido con 1.000 litros de agua, contando igualmente con la colaboración de Guardia Civil y Policía Local. La actuación concluyó a las 05:40 horas.

En ambos sucesos no hubo que lamentar víctimas y se evitó que las llamas se propagaran a otras propiedades gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia.