Heridas cuatro personas, dos de ellas críticas, tras la colisión de dos turismos en Tías

Redacción RTVC
Cuatro personas, dos de ellas críticas, se han visto envueltas en una colisión de dos turismos en la LZ-40, dentro del municipio de Tías

Unas cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas en estado crítico, tras una colisión entre dos turismos. El accidente tuvo lugar sobre las 15.00 horas de este lunes en la vía LZ-40, dentro del municipio de Tías (Lanzarote).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de incendios de la isla tuvieron que liberar a dos de los ocupantes que habían quedado atrapados en el interior de los habitáculos.

Mientras, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los heridos, entre ellos un menor de 6 años que presentó policontusiones de carácter moderado. Por otro lado, una mujer que tuvo lesiones de carácter moderado, siendo ambos trasladados en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Dos personas graves

Además, otras dos personas, un hombre y una mujer, sufrieron politraumatismos de carácter grave, por lo que fueron evacuados en estado crítico al mismo centro hospitalario.

Por su parte, la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente y la Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias.

