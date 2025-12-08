Dreamland Gran Canaria vs Baskonia | J10 Liga Endesa 25-26

Dreamland Gran Canaria vs Baskonia. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 13 de diciembre. Partido correspondiente a la J10 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Dreamland Gran Canaria vs Baskonia se enfrentan este sábado 13 de diciembre a partir de las 19:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena. Partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Endesa.

Dreamland Gran Canaria vs Baskonia | J10 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la duodécima posición de la clasificación mientras que el conjunto vasco es octavo en la liga nacional. El Granca perdió en la jornada 9 contra el Bilbao Basket. Mientras que el equipo vitoriano llega al encuentro tras perder ante el Valencia Basket en la liga.

Posiciones en la clasificación de Dreamland Gran Canaria y Baskonia

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en duodécimo posición. En cambio, el Baskonia ocupa la octava posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre el Dreamland Gran Canaria y Baskonia

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos el Dreamland Gran Canaria ha gando tres de esos cinco.

