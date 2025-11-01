Los amarillos suman un nuevo triunfo en Liga Endesa después de completar un encuentro de enorme esfuerzo colectivo

Victoria del Dreamland Gran Canaria al MoraBanc Andorra en casa / EFE

En el partido correspondiente a la Jornada 5 de la Liga Endesa ganó el Dreamland Gran Canaria por 102-85 al Morabanc Andorra. Después de un partido de gran esfuerzo de los amarillos, han conseguido su segunda victoria en la liga en el Gran Canaria Arena.

Ventaja merecida al descanso

El quinteto inicial que sacaba el Dreamland Gran Canaria para esta nueva prueba liguera ante Morabanc Andorra, fue Andrew Albicy, Isaiah Wong, Nico Brussino, Louis Labeyrie y Mike Tobey. Jaka Lakovic y los suyos saltaban al parqué del Arena para luchar por un nuevo triunfo, pero delante iban a tener al equipo dirigido por Joan Plaza, que no iba a poner las cosas fáciles. Las primeras jugadas comenzaron sin acierto en ninguno de los dos equipos.

El ex del Dreamland Gran Canaria, Mike Tobey, anotaba dos triples de manera consecutiva, uno de ellos con tiro libre adicional. Era un toma y daca continuo, un intercambio de golpes. Mike Tobey aparecía en escena otra vez para anotar de tres (10-7, minuto 4) en un inicio de encuentro con mucho ritmo. Andrew Albicy encontraba huecos. El base francés penetraba y doblaba el balón para que su compatriota, Louis Labeyrie, anotara. El ala-pívot iba a protagonizar un espectacular mate con 2+1 incluido que iba a levantar a todo el pabellón de sus asientos. El primer cuarto entraba en la recta final, con un Dreamland Gran Canaria que tenía un +8. El primer parcial finalizaba 30-22 en el marcador.

Buen primer cuarto del conjunto isleño. Tocaba ir a por el segundo. Mike Tobey volvía a estar contundente debajo del aro, encestado dos puntos más. En el bando andorrano, el juego interior también cobraba importancia gracias a Udeze, que lograba un nuevo 2+1. 33-27, la igualdad seguía entre los dos equipos. El Dreamland Gran Canaria trataba de mantenerse firme en defensa y en el rebote. 38-29 y tiempo muerto en el Gran Canaria Arena. Braian Angola lanzaba desde el triple y consiguió un sensacional 3+1. El Dreamland Gran Canaria se iba a marchar a vestuarios con una ventaja de +13 (55-42).

Victoria con autoridad del ‘Granca’

Dreamland Gran Canaria y MoraBanc Andorra ponían en marcha la segunda parte en el Gran Canaria Arena. 59-45 en los minutos iniciales, mucho por disputar y por decidir todavía sobre la pista. Los de Joan Plaza recortaban distancias en el luminoso, pero Nico Brussino volvía a sacar petróleo de una nueva falta. Con el tercer parcial llegando a su ecuador, la batalla estaba más emocionante que nunca. Pustovyi, otro que volvía a Gran Canaria, hundía el balón en el aro para situar el 63-53. Kur Kuath iba a aparecer de nuevo en escena, anotando para darle oxígeno a los suyos. Después de varias acciones de acierto en el cuadro isleño, los pupilos de Jaka Lakovic volvían a superar la barrera psicológica de los diez puntos. Ziga Samar, Pierre Pelos y Mike Tobey dejaban una jugada colectiva que sacaba los aplausos del público presente. 79-60 en el final del tercer cuarto y un Dreamland Gran Canaria que se acercaba a su segunda victoria liguera.

Al inicio del último cuarto, el equipo de Lakovic llegaba a ponerse veinte arriba. Estaba siendo un inicio de cuarto increíble de los amarillos, con juego colectivo y con anotación y espectáculo. 91-68 y aún quedaban siete minutos por jugar en el Gran Canaria Arena. En el combinado amarillo, Mike Tobey y Braian Angola eran los más destacados. Los de Lakovic conseguían llegar hasta las tres cifras, sumando el 100-74. La contienda continuaría, pero ya estaba todo prácticamente decidido. El Andorra trató de maquillar el resultado final pero se acabó certificando el triunfo de un Gran Canaria que volvió a apelar a su pista para revivir en la Liga ACB, con un resultado final de 102-85.

La previa del partido

El Dreamland Gran Canaria se enfrenta este sábado a las 19:00 hora canaria al MoraBanc Andorra en el Gran Canaria Arena. El conjunto claretiano busca su segunda victoria en la Liga Endesa tras registrar un balance de una victoria y tres derrotas en este inicio de temporada.

Dreamland Gran Canaria vs MoraBanc Andorra | J5 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la 14ª posición de la clasificación mientras que el conjunto andorrano es penúltimo en la liga nacional. El tropiezo del Granca en la jornada 4 contra, hasta ese momento, colista de la Liga Endesa ha dejado sensaciones agridulces para este nuevo enfrentamiento.

Un partido para recuperar la confianza

El Dreamland Gran Canaria busca recuperar la confianza perdida en la liga nacional tras un mal inicio de temporada, marcado por un bajo porcentaje de acierto desde la línea de tiro libre —fundamental en los finales de partido— y un promedio de 12,5 pérdidas por encuentro, lo que ha generado una dinámica negativa.

El escolta estadounidense Isiah Wong y el argentino Nico Brussino han sido los jugadores más destacados en este comienzo de temporada para la plantilla de Jaka Lakovic, a pesar de los errores del primero desde la línea de 6,75 y los fallos en el tiro libre del alero sudamericano.

A pesar de estos desaciertos, el conjunto grancanario es el cuarto equipo con mejor porcentaje y mayor número de triples anotados en las primeras cuatro jornadas, una tendencia que esperan mantener en el próximo encuentro.

Derek Needham (d), del Basquet Girona, e Isaiah Wong (i), del Gran Canaria. EFE/David Borrat

Por otro lado, el MoraBanc Andorra solo ha logrado una victoria frente al Bàsquet Girona, un partido que generó gran atención en redes sociales por la histórica canasta del base brasileño Rafa Luz para forzar la prórroga desde su propio campo, a 25,1 metros de distancia.

Luz es una de las piezas clave del conjunto andorrano, ocupando el puesto de base titular en la plantilla de Joan Plaza. Kyle Kuric, exjugador del Dreamland Gran Canaria, y Morris Udeze, ala-pívot estadounidense, son otros jugadores a seguir durante el enfrentamiento.

El equipo andorrano se encuentra entre los peores en cuanto a pérdidas, con un promedio de 15,75 por partido, lo que refleja las malas sensaciones de este inicio de temporada. Sin embargo, su presión defensiva y sus manos rápidas se destacan, siendo el segundo equipo con más robos.

Últimos resultados entre ambos equipos

El Dreamland Gran Canaria ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos frente al MoraBanc Andorra, un balance positivo que esperan mantener tras esta quinta jornada y escalar puestos en la clasificación de la Liga Endesa.