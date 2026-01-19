Dreamland Gran Canaria vs Pallacanestro Trieste | Basketball Champions League 25-26

Dreamland Gran Canaria vs Pallacanestro Trieste. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este martes 20 de enero. Partido correspondiente a la Basketball Champions League. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Dreamland Gran Canaria y Pallacanestro Trieste se enfrentan este martes 20 de enero a partir de las 20:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena. Partido correspondiente a la Basketball Champions League.

Dreamland Gran Canaria vs Pallacanestro Trieste | Basketball Champions League

El equipo grancanario se encuentra en la Grupo L junto con La Laguna Tenerife. El Granca se clasificó como primero de su grupo, el Grupo H, con 12 puntos. Mientras que el equipo italiano se clasificó como tercero de su grupo, el Grupo E, con 8 puntos.

Posiciones en la clasificación de Dreamland Gran Canaria y Pallacanestro Trieste

En la clasificación, ambos equipos se encuentran con 0 puntos puesto que este es el primer partido del grupo.

Últimos enfrentamientos H2H entre Dreamland Gran Canaria y Pallacanestro Trieste

Ambos equipos nunca se han enfrentado entre sí. Sin embargo, el Dreamland Gran Canaria llega al partido habiendo perdido sus dos últimos partidos de liga. Mientras que el Pallacanestro Trieste llega habiendo ganado sus dos últimos partidos de liga.

