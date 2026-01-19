Dreamland Gran Canaria vs Valencia Basket | J17 Liga Endesa 25-26

Dreamland Gran Canaria vs Valencia Basket. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 25 de enero. Partido correspondiente a la J17 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Dreamland Gran Canaria y Valencia Basket se enfrentan este domingo 25 de enero a partir de las 12:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena. Partido correspondiente a la jornada 17 de la Liga Endesa.

Dreamland Gran Canaria vs Valencia Basket | J17 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la decimotercera posición de la clasificación mientras que el conjunto valenciano es segundo en la liga nacional. El Granca llega al encuentro tras perder su último partido ante el Força Lleida. Mientras que el equipo taronja llega al partido tras perder ante el Real Madrid en la liga.

Posiciones en la clasificación de Dreamland Gran Canaria y Valencia Basket

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en decimotercera posición. En cambio, el Valencia Basket ocupa la segunda posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Dreamland Gran Canaria y Valencia Basket

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos el Dreamland Gran Canaria ha ganado dos de ellos.

