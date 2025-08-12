LPA B&M Festival, en la capital grancanaria, es una cita que apuesta por la música emergente, la inclusión real y el acceso democrático a la cultura

El grupo G-5 que actúa en LPA B&M Festival. Imagen cedida por la organización

LPA B&M Festival reafirma la esencia de los festivales en la duodécima edición del festival grancanario que presenta en esta edición un cartel donde confluyen los grupos más punteros de la escena nacional junto a bandas de referencia de la escena local y el talento emergente canario.

En un panorama donde los festivales compiten por traer al artista más mediático o la experiencia más exclusiva, el LPA B&M Festival apuesta por volver al origen: la música como alianza y encuentro global. Un festival, según informa un comunicado de la organización, que destaca por su equilibrio entre artistas y bandas consagradas; y esos proyectos por descubrir que esperan el reclamo de ese público inquieto, receptivo, que acoge con entusiasmo las nuevas propuestas.

LPA B&M Festival, una cita que apuesta por la música emergente, la inclusión real y el acceso democrático a la cultura. En este evento, el público no solo asiste, sino que participa y decide. Con precios asequibles, sin zonas exclusivas y con una fuerte presencia de artistas canarios, LPA B&M se convierte en un espacio de encuentro, diversidad y de descubrimiento.

LPA Fun-Family y LPA EMER-GENTE

También incluye el «LPA Fun-Family», la velada más acogedora de LPA B&M Festival, que continúa el testigo de su edición anterior con una jornada destinada a un público infantil y familiar, con un cartel encabezado por Los Salvapantallas, Punk Sailor, La Boina de Fito, entre otros; en definitiva, “Un festival para todos”.

En esta edición, contamos de nuevo con el certamen LPA EMER-GENTE, un concurso que busca descubrir y promover nuevos talentos e integrarlos activamente en la comunidad musical del festival, con una banda ganadora que será elegida por un jurado y que actuará en la próxima edición del LPA B&M Festival.

Continúan a la venta las entradas por días y el abono para las tres jornadas del festival que tendrá lugar del 19 al 21 de septiembre en Parque Litoral el Rincón, en la capital grancanaria. Las entradas pueden adquirirse en Tickety.es y en Entradascanarias.com.

Programa

El viernes 19 de septiembre, dará inicio la primera jornada del festival grancanario con un cartel que apuesta por la escena nacional y que concentra grandes nombres de nuestro rock y metal patrio como Porretas, Reincidentes, Soziedad Alkoholika, Narco; como representación local, los canarios Las Ratas, más los finalistas del concurso de bandas de esta edición.

El sábado 20 de septiembre, tendrá lugar una de las actuaciones más prometedoras del LPA B&M Festival 2025, G-5, el súper grupo formado por Kiko Veneno, Muchachito, El Canijo de Jérez, Tomasito y Diego Ratón (Los Delinquentes), que tras un encuentro esporádico en 2024 y un concierto exclusivo en el Festival Noches del Botánico de Madrid, materializan el renacimiento de este proyecto fantasma con la reedición de su álbum debut, «Tucaratupapi», y su regreso con nuevos temas con motivo de este encuentro. Compartirán escenario con referencias de tanto peso como León Benavente, Maruja Limón, Said Muti, Sofía Gabanna, OM Domínguez & The Village band, y tres bandas finalistas del talento emergente canario.

Con las buenas vibraciones de la jornada del sábado, el domingo 21 de septiembre se celebrará el «LPA Fun-Family», un concierto destinado a un público infantil y familiar, “Un festival para todos” que contará también con las actuaciones de Rock & Ríos Band (Tributo a Miguel Ríos), La Boina de Fito (Tributo a Fito & Fitipaldis), Punk Sailor, La Alacena (Tributo a Héroes del silencio), Aseres, Tribu-G (tributo a Hombres G) y Los Salvapantallas. Colofón de una edición que se consolida como uno de los eventos más atrayentes de la temporada de festivales en Canarias.