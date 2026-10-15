La economía de Canarias crecerá por debajo de la media española en 2026 y 2027, según BBVA

BBVA Research prevé un aumento del PIB del 2,1 % en las islas este año, cinco décimas menos que en el conjunto de España, y advierte de una moderación del turismo que reducirá el crecimiento al 1,9% en 2027

La economía de Canarias crecerá un 2,1 % en 2026, por debajo del 2,6 % previsto para el conjunto de España. Así lo recoge el último informe de BBVA Research, publicado este jueves, que anticipa una desaceleración de la actividad económica en el archipiélago durante los próximos años.

Las previsiones apuntan a que el Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias aumentará un 1,9 % en 2027, dos décimas menos que este año. La cifra también se situará por debajo de la media nacional, que alcanzará el 2,1 %.

El turismo seguirá impulsando la economía de las islas, aunque a un ritmo más moderado. BBVA Research advierte de que el encarecimiento de los destinos turísticos, los elevados niveles de ocupación y las dificultades para reducir la estacionalidad podrían limitar el crecimiento del consumo de los visitantes extranjeros y nacionales.

Canarias, entre las comunidades con menor crecimiento económico

Las previsiones de BBVA sitúan a Canarias entre las comunidades autónomas con menor crecimiento económico en 2026. La Comunitat Valenciana encabezará el avance del PIB, con un 2,9 %. Le seguirán Madrid, Andalucía y Murcia, con un 2,8% en los tres casos. Castilla-La Mancha también superará la media española, con un crecimiento del 2,7 %.

En el extremo contrario estarán Asturias y La Rioja, con un 1,9 %, y Navarra, con un 2%. Canarias compartirá su previsión del 2,1 % con Cantabria y Extremadura.

El servicio de estudios de BBVA ha elevado dos décimas su estimación de crecimiento para España, hasta el 2,6 %. La entidad atribuye esta mejora al consumo privado, la creación de empleo y las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos.

El encarecimiento de los destinos turísticos condicionará a Canarias

Uno de los principales factores que explican la moderación económica del archipiélago es la evolución del sector turístico. BBVA Research considera que Canarias y Baleares seguirán registrando un aumento de la actividad turística, aunque con menor intensidad que en ejercicios anteriores.

El incremento de los precios de los destinos, los elevados niveles de ocupación y las dificultades para atraer visitantes fuera de las temporadas de mayor demanda podrían frenar el gasto turístico.

A estos factores se suma la recuperación de otros destinos competidores afectados por la guerra en Oriente Medio. La normalización de los flujos turísticos hacia esos mercados podría reducir parte de la demanda que reciben actualmente las islas. Las limitaciones de capacidad del sector también condicionarán las posibilidades de mantener el ritmo de crecimiento.

Canarias volverá a crecer por debajo de la media nacional en 2027

Las previsiones para 2027 apuntan a un cambio en el mapa económico español. País Vasco y Navarra liderarán el crecimiento, con un 2,4 %, seguidos de Cataluña y Galicia, con un 2,3 %.

En cambio, Canarias registrará un crecimiento del 1,9 %, dos décimas inferior al promedio nacional. Compartirá esta previsión con Baleares, Murcia y Castilla y León. La Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura presentarán los avances más moderados, con un 1,8 %.

BBVA Research explica que las comunidades industriales del norte se beneficiarán de la recuperación gradual de las exportaciones de bienes. Por su parte, Cataluña y Madrid mantendrán el impulso de las exportaciones de servicios no turísticos.

La inflación y los costes energéticos, entre los riesgos para la economía

El informe también identifica varios factores que podrían limitar el crecimiento económico de España y sus comunidades autónomas. Entre ellos figuran la persistencia de los elevados precios de la energía y otros suministros, una inflación superior a la prevista y unos tipos de interés más altos.

Estas circunstancias podrían reducir el poder adquisitivo de los hogares y los márgenes de beneficio de las empresas. Como consecuencia, se moderarían tanto el consumo como la inversión.

BBVA también advierte de las consecuencias del progresivo agotamiento de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El empleo crecerá un 2,4 % en España en 2026

En materia laboral, BBVA Research prevé que el empleo aumente un 2,4 % en España durante 2026 y un 2 % en 2027, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Murcia liderará la creación de empleo este año, con un crecimiento del 4,1 %. Le seguirán la Comunitat Valenciana, con un 3,4 %, y Castilla-La Mancha, con un 3,2 %.

En 2027, Navarra encabezará el aumento de la ocupación, con un 2,4 %, seguida de Aragón, Madrid y País Vasco, con un 2,3 %.

El informe recoge estas previsiones laborales para el conjunto del país y varias comunidades autónomas, pero la información facilitada no especifica el crecimiento del empleo previsto para Canarias.